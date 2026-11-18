El piloto asturiano hace balance de un año horrible para Aston Martin, pero en el que ha sido padre por primera vez

Fernando Alonso afronta la última parte de la temporada de Fórmula 1 sin opciones a nada, sólo a intentar aprovechar si se le presenta alguna oportunidad de pelear por los puntos y hacer lo posible para que Honda coja el mayor número de datos de cara al próximo año.

Sabe que para éste no va a haber evoluciones y que en circuitos, como el de este fin de semana en Las Vegas, va a tocar sufrir atrás y frustrarse en las largas rectas de la ciudad del pecado. Aunque eso, con tantas carreras disputadas, Alonso lo tiene más que asumido.

Así lo reconoce en una entrevista en Esquire, donde el piloto asturiano ha reconocido que, con la esperanzas que había puestas en la presente temporada, el palo ha sido mayor. Y, pese a todo, siempre es capaz de sacar algo positivo de todo esto.

Así lo hace en el balance del año. "Siempre hay que sacar lo positivo. Es difícil hacerlo cuando las cosas o las expectativas eran tan altas y no las cumples, pero bueno... Quizás me quedo con la reacción del equipo. Al principio del año vimos que iba a ser una temporada muy dura, que no estábamos donde queríamos estar, que el motor estaba muy por detrás de lo esperado, el chasis también... teníamos dificultades. Era la tormenta perfecta: no había ninguna pieza que estuviese cumpliendo lo esperado. A partir de ahí, el equipo se unió, se tomaron muchas decisiones, a lo mejor duras pero que eran necesarias, como por ejemplo no tocar el coche hasta la carrera 13", reconoce el español.

Aston Martin tomo una decisión clave

Alonso lo avisó en Suzuka, en la cuarta carrera, hasta Budapest o Países Bajos no habría novedades y, pese a las expectativas y presiones, así fue. "Hasta Budapest no tuvimos ningún desarrollo porque la situación era tan retrasada que había que sentarse, analizar la situación y, con calma, introducir alguna mejora. Esa dirección compartida por todos de 'vamos a caminar antes de correr' creo que es lo positivo que saqué este año y que me da esperanzas para el futuro: que el equipo tiene una determinación grande", afirma confiado en lo que llega.

En un año tan duro le ha llegado una noticia que ha cambiado su vida y que, en cierto modo, según reconoce, le ha ayudado a llevar esta temporada tan complicada. Ha nacido su hijo Leonard, que le ha hecho estar más pendiente de él en algunos momentos que de la competición.

Fernando Alonso, durante el Gran Premio de México de Fórmula 1. / IMAGO

"Es un gran cambio, pero estoy increíblemente feliz. En una temporada tan difícil en la pista, con un coche que no está siendo rápido, tener a la familia en casa ha compensado en gran medida esas frustraciones de los domingos. He podido desconectar de verdad y disfrutarlo. De momento, tenemos un niño pequeño que se porta bien y duerme bien por la noche, y eso nos ha ayudado a descansar un poco también. Estamos encantados", afirma sobre este cambio.

La renovación más difícil para Alonso

Pese a las frustraciones y a este cambio, que puede marcar una carrera, Fernando Alonso ha renovado con Aston Martin. Aunque la tardanza en hacerlo hizo que hubiera mucha incertidumbre. Ahora, reconoce que estuvo a punto de no hacerlo. "Creo que esta ha sido una de las decisiones más difíciles de mi carrera. Siempre tuve más o menos claro seguir, pero esta vez sí que estaba muy cerca del 50-50. Entonces, me llevó más tiempo tomar la decisión", admite en esta entrevista antes de dar los motivos por los que lo ha hecho.

"Por la sensación de sentirme competitivo, ese creo que fue el clic. Cada fin de semana es cierto que no estamos en los puntos o que no estamos en ningún titular, pero sí que me noto competitivo en las salidas, en los adelantamientos, en los free practice, en la crono... Teniendo el mismo coche, ahora mismo, sólo puedo compararme con mi compañero de equipo, pero algunas semanas conduzco otros coches: karting, GT3... Me siento siempre competitivo, me siento siempre rápido. Al poner esto en la balanza, la conclusión era que no era el momento de parar. Porque si haces una cosa bien, se te da bien y la estás haciendo bien a alto nivel, tus propias prestaciones te están diciendo que no es el momento", añade.

Fernando Alonso, a apenas tres carreras para el final (Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi), sólo tiene como objetivo puntuar en alguna carrera si se le pone a tiro. "Lo hemos hecho solamente tres veces, así que sabemos de la dificultad de ello. No es nuestra posición natural estar en los puntos. Buscaremos el pequeño milagro en las carreras que faltan. Ese es el objetivo", afirma en Esquire el asturiano, y aunque señala que no tiene ningún circuito de éstos marcado en rojo para poder pelear, sí tiene uno en el que lo ve imposible: Las Vegas. "Creemos que va a ser un circuito bastante desfavorable para nuestro coche. De las restantes creo que todas tienen pocas posibilidades, aunque algunas sí que hay y hay que ir a por ellas", advierte el ovetense.