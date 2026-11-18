Cristian Tello, Javi García y Antonio Adán estarán en la tienda Movictar de Ronda Capuchinos a partir de las 17:30. Todo ello enmarcado dentro del evento organizado y realizado por Movistar y LALIGA

Los aficionados del real Betis tendrán una gran oportunidad para conocer de cerca a tres jugadores que marcaron una época en la primera plantilla del club heliopolitano. Cristian Tello, Javi García y Antonio Adán serán los protagonistas de un encuentro con los seguidores béticos que tendrá lugar este miércoles 18 de noviembre en la capital hispalense. Una cita en la que los asistentes podrán fotografiarse con sus ídolos, conseguir sus autógrafos y optar a grandes premios relacionados con el conjunto bético.

Cristian Tello con el Real Betis / IMAGO / Cristian Tello con el Real Betis

Movistar y LALIGA continúan acercando el fútbol a los aficionados con una nueva edición de Estadio Movistar LALIGA, una iniciativa que desde hace ya cuatro años convierte las tiendas Movistar en puntos de encuentro entre los seguidores del deporte rey y las grandes estrellas de los clubes de fútbol o en esta ocasió futbolistas que son historia viva de la competición española. Hay que destacar que durante este tiempo, casi 300.000 personas han participado en las diferentes experiencias organizadas por el proyecto.

Cristian Tello, Javi García y Antonio Adán, protagonistas en Sevilla como leyendas del Betis

Movistar LALIGA ha elegido la tienda Movistar situada en Ronda de Capuchinos 35 de Sevilla como nueva parada de su gira. Este miércoles 18 de noviembre, a partir de las 17:30 horas, los aficionados podrán disfrutar de una sesión de firma de autógrafos protagonizada por los ex futbolistas Cristian Tello y Javi García y el portero madrileño Antonio Adán tres de los jugadores del Real Betis más de la última década del club.

Javi García con el Real Betis / IMAGO

Además de poder conocer personalmente a los tres futbolistas, fotografiarse con ellos y llevarse un recuerdo firmado, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en diferentes sorteos. Entre los premios se encuentran entradas para el partido entre el Betis y el rayo Vallecano, así como una camiseta del conjunto verdiblanco firmada por toda la plantilla. También se repartirán diferentes obsequios entre los aficionados que acudan a la cita. Una oportunidad para acercar a los seguidores béticos a sus recordados futbolistas y disfrutar de una experiencia diferente. Los asistentes también podrán conocer cómo conseguir un mini balón de LALIGA entre varios regalos más.

Una iniciativa que ya ha miles y miles de aficonados

Desde su puesta en marcha hace cuatro años, Estadio Movistar LALIGA ha organizado diferentes encuentros y experiencias que han permitido a miles de aficionados conocer a sus ídolos, conseguir autógrafos, participar en sorteos de camisetas y entradas y llevarse regalos relacionados con el fútbol.

Como en anteriores ediciones, las tiendas Movistar seguirán siendo uno de los principales puntos de encuentro de este proyecto, que junta innovación y fútbol a través de experiencias interactivas y propuestas digitales pensadas para todos los públicos.

Antonio Adán con el Real Betis / IMAGO

Las novedades de esta edición

Tras su paso por Málaga, A Coruña, Santander, Valencia, Elche y Sevilla, la iniciativa continuará su recorrido por Almería, Oviedo, San Sebastián, Barcelona y Bilbao, donde también están previstas nuevas citas y actividades vinculadas a las tiendas Movistar. De esta forma, Movistar y LALIGA refuerzan su apuesta por acercar el fútbol a los aficionados y ofrecer experiencias únicas más allá de la competición.