El extremo tiene la oportunidad de disputar su primer derbi en Nervión, pero solo ha sido titular en tres de los últimos cinco partidos ligueros y existe una duda razonable sobre las intenciones del chileno

En enero se cumplirán dos años de la llegada de Antony al Betis, por aquel entonces como cedido, y este sábado podría cumplir su deseo de estrenarse en un derbi como visitante en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Y es que las circunstancias han provocado que hasta ahora solo haya podido disputar el duelo de la eterna rivalidad como local, pues en la 24/25 el derbi en Nervión se celebró antes de su llegada y el curso pasado una expulsión en el alargue contra el Girona le impidió integrar la lista verdiblanca para el choque del 30 de noviembre, que terminó con 0-2 para los de Pellegrini.

Ahora, a falta de cuatro días para el derbi, se encuentra disponible para estrenarse en el Sánchez-Pizjuán y pisará el césped con total seguridad, pero está en manos de Pellegrini que lo haga como titular.

Opciones de que no sea titular en el derbi

A priori, en circunstancias normales, el extremo brasileño formaría parte sin ninguna duda del once de gala para el derbi, si bien a día de hoy el brasileño dista de atravesar por su mejor momento y no resultaría completamente descabellado que, como ha hecho ya en otros encuentros, siente a Antony para apostar por otras opciones que le encajen mejor contra el Sevilla. El míster ya ha demostrado con creces que no le tiembla el pulso para tomar decisiones de este tipo, que le pregunten a Lo Celso.

Antony, antes del partido de Copa. / Imago

Antony afronta el derbi en pleno bache, el peor sin duda como bético, pues todavía no ha marcado, cuando las campañas anteriores destacó, entre otras cosas, por su acierto, y en su haber solo hay una asistencia, y le está faltando confianza para volver a ser diferencial.

En los últimos cinco partidos ligueros, Antony solo ha sido titular en dos, ante Celta y Elche -en ambos no superó los 70 minutos con enfado incluido en el Martínez Valero-, en dos desde el banquillo -Osasuna y Málaga- y directamente no disfrutó de oportunidades ante el Barcelona. Sí partió de inicio contra el Borussia en Champions para ser sustituido en el 62' y también en la Copa contra el Navalcarnero, lo que resulta significativo.

Dos alternativas principales para Pellegrini si sentara a Antony

Por ello, cabe la incógnita de si Pellegrini le considera preparado para ser importante en El Gran Derbi o, por el contrario, prefiere apostar por otras fórmulas y reservarlos para contar con un recurso de alto nivel en la segunda parte.

Su relevo natural es Morante, pero está vía es muy poco probable con los antecedentes del chileno, ya que en las anteriores suplencias del brasileño apostó por otras fórmulas, en dos ocasiones con Riquelme y ante el Barça con Fornals como interior.

Esta opción tendría sentido si quisiera acumular hombres por dentro para tener más control, con Marc Roca y Ceballos en el doble pivote por detrás de Isco, que repartiría espacio con el castellonense. Perdería verticalidad en banda, pero ganaría contundencia e imaginación y llegada por el interior.

La gran duda: Cucho o Parrott

Es una de las pocas decisiones en el aire de cara al derbi, pues el once se encuentra definido más allá de esta posibilidad y de quién ocupará la punta de lanza, si el recuperado Cucho Hernández o Parrott. Evidentemente, para Antony resultaría muy doloroso quedarse en el banquillo en un partido como este y más teniendo en cuenta que se lo perdió el curso pasado. Pellegrini decide.