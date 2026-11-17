El exjugador del Real Madrid analiza la actualidad del conjunto blanco y sale en defensa de Vinicius, aunque también cuestiona las explicaciones del brasileño sobre su bajón de rendimiento

Lucas Vázquez ha reaparecido públicamente por primera vez para analizar la actualidad del Real Madrid. El gallego, que ahora milita en el Bayer Leverkusen después de diez temporadas defendiendo la camiseta madridista, no ha esquivado ninguno de los asuntos de actualidad del conjunto blanco.

Especialmente contundente se ha mostrado al analizar la relación entre Vinicius y la afición, lanzando un mensaje directo al público del Bernabéu y cruzando una línea que pocos se atreven al aventurarse a criticar los silbidos que viene recibiendo el brasileño en cada partido. "Se ha creado un poco esa corriente de pitar y creo que se ha pitado últimamente demasiado, no sólo a Vinicius, sino a otros jugadores", denuncia el futbolista de Curtis en los micrófonos de la Cadena SER.

Lucas Vázquez ha salido en defensa de Vinicius aunque no se cree los motivos de su bajón de rendimiento. / IMAGO

Lucas Vázquez defiende a Vinicius y señala a la afición del Real Madrid

El excompañero del brasileño no ha dudado en salir en su defensa, convencido de que está sufriendo una persecución que no siempre responde a lo que sucede sobre el terreno de juego. "A Vinicius se le pita demasiado injustamente. Él no para de intentarlo en todos los partidos, siempre va a por el rival y da el máximo", argumenta.

Además, Lucas Vázquez ha recordado la importancia que ha tenido el internacional brasileño en los éxitos recientes del Real Madrid, donde ha sido una de las grandes referencias ofensivas durante las últimas temporadas. "Le conozco bien y creo que hay pocos jugadores que sientan los colores del Real Madrid como los siente él. Ha sido de los más importantes en los últimos cuatro o cinco años y es difícil mantener siempre el mismo nivel", explica.

El gallego no tiene dudas de que Vinicius terminará recuperando su mejor versión y que conseguirá reconciliarse con una grada que últimamente le ha señalado en más de una ocasión. "Estoy seguro de que a base de fútbol va a darle la vuelta y los que le pitan acabarán aplaudiéndole", vaticina.

No se cree las explicaciones de Vinicius sobre su bajón

Sin embargo, Lucas Vázquez también ha dejado una reflexión que puede no gustar demasiado al brasileño. Cuestionado por las explicaciones que ofreció ayer Vinicius acerca de su bajón de rendimiento, reconociendo que no se había preparado físicamente como en temporadas anteriores después del Mundial, el exmadridista se ha mostrado bastante escéptico.

"Vinicius tiene 26 años, es un portento físico y en tres semanas está como un avión. Me suena un poco a excusa y no me la creo"

"Es difícil la situación en la que está, creo que está en un momento en el que se le critica absolutamente todo... Tiene 26 años, no sé cuánto tarda uno en ponerse en forma, y lo entiendo, pero es un portento físico y en tres semanas está como un avión. Me suena un poco a excusa y no me la creo", ha confesado.

Denuncia el exceso de críticas a Mbappé

Lucas Vázquez tampoco ha pasado por alto el trato que recibe Kylian Mbappé, con quien compartió vestuario durante su última temporada en el Real Madrid. El gallego ha destacado su personalidad y su capacidad para integrarse en el grupo, pero también ha lamentado el clima de crítica permanente que rodea al fútbol actual. "Hoy en día en el fútbol se critica mucho más de lo que los futbolistas se merecen. Y cuando juegas en el Real Madrid, más todavía", ha señalado.

En este sentido, considera que se está normalizando demasiado el ataque constante a los jugadores, aunque también advierte de que deben aprender a convivir con esa presión. "Se está normalizando la crítica completamente y muchas veces los jugadores no necesitan eso, el continuo 'hate', para rendir o mejorar", recuerda.

El exmadridista, que conquistó cinco Champions League, ha admitido que se quedaría con la primera que ganó y que sigue muy pendiente de su antiguo equipo. Considera que, pese a las dificultades del comienzo de temporada, el equipo de Mourinho ahora está en disposición de pelear por todos los títulos. "Está más compacto que el año pasado y por eso se ve que está compitiendo a gran nivel", comenta.

Por último, ha recordado su adiós del Real Madrid hace año y medio, una despedida quizás un tanto eclipsada por las de Luka Modric y Carlo Ancelotti. Sin embargo, no ha tenido una sola mala palabra con el trato que recibió por parte del club. "Yo estoy muy contento con cómo se hicieron las cosas. Tuve el acto de despedida después del mundialito y fue muy bonito para mí, para mi familia y todo mi círculo. Carlo y Modric tuvieron otra despedida, claro. Pero yo quedé contento", concluye.