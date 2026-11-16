El desglose de las cuentas anuales que se presentarán a la junta general de accionistas el próximo 10 de diciembre reflejan que los cuatro traspasos (Akor Adams, Juanlu, Oso y Sow) reportaron 37,31 millones fijos y 8,7 en variables, al tiempo que la masa salarial del plantel es más de 22 millones, aunque las rescisiones costaron un pico

El Sevilla FC presentará el próximo jueves 10 de diciembre en la junta general de accionistas el estado de sus cuentas anuales, de cuyo informe previo pueden extraerse varias valoraciones, empezando por el beneficio real que reportó a las arcas blanquirrojas los cuatro traspasos aprobados: el de Akor Adams al Venezia italiano, el de Juanlu Sánchez al Bournemouth inglés, el de Joaquín Martínez 'Oso' al Estrasburgo francés y el de Djibril Sow al Génova también transalpino (y el único que no pudo ser negociado libremente al existir una cláusula de cuatro millones de euros en el contrato). Unos movimientos muy necesarios para atemperar el balance negativo que, aun así, no lograron el deseado equilibrio.

En tres semanas, el club rendirá cuentas. / Lince

En tres semanas, el club rendirá cuentas. / Lince

Según la memoria económica de la entidad nervionense, las citadas ventas dejaron un 'cash flow' de 37,314 millones de euros, a los que podrían sumarse en el futuro otros 8,70 por las variables de las tres primeras gestiones reseñadas. Sin embargo, el superávit respecto a lo que costaron en su día (el nigeriano y el suizo, ya que uno de los otros dos es canterano y el otro fue fichado a coste cero para el Sevilla Atlético) asciende a 21,63 millones. "No existen otros hechos posteriores al cierre, no considerados en la elaboración de estos estados financieros, que pudieran poner de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre y que, por aplicación de la norma de registro y valoración, debieran suponer la inclusión de un ajuste (...) o modificar la misma", se sentencia.

Menos reducción por culpa de Rafa Mir, Jordán, Gattoni o Nianzou

"La cifra de resultados por traspasos de jugadores, aunque parcialmente recuperada en este ejercicio, ha experimentado un significativo descenso desde el ejercicio 2019/2020, en el que se alcanzó el máximo histórico por este concepto, con 65.426.000 euros, siendo el importe de la media de este ingreso para los ejercicios 2015/2016 a 2019/2020 de 55.983.000 euros. Con el fin de compensar esta tendencia, la sociedad se encuentra inmersa en un proceso de carácter plurianual, ya iniciado en ejercicios anteriores, encaminado a la reducción de costes con carácter general, y los costes de plantilla deportiva particularmente, dado el peso de estos en su cuenta de resultados", admiten desde el Sevilla FC.

A este respecto, "los administradores han elaborado un presupuesto para el ejercicio 2026/2027 con el propósito de revertir la tendencia a la baja de sus ingresos deportivos y consolidar los siguientes ejercicios el incremento de sus ingresos deportivos y comerciales y reducir el coste de plantilla deportiva, sin renunciar a mantener su ambición de disponer de una plantilla que le permita disputar las competiciones al máximo nivel", sentencian desde el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde cifran el esfuerzo comandado por José Ignacio Navarro y que, sin embargo, ha dificultado la necesidad de compensar a los que no querían marcharse con rescisiones onerosas que disminuyeron los ahorros.

"El gasto total neto en plantilla deportiva en el ejercicio ha ascendido a 98,161 millones (90,595 para la plantilla deportiva inscribible y 8,066 para la no inscribible. En el ejercicio anterior el gasto total fue de 120,364 millones, desglosados en 112,298 y 8,336 (respectivamente). Este descenso de gasto se ha visto parcialmente neutralizado porque ha sido necesario indemnizar a jugadores por la rescisión anticipada de sus contratos, así como por que el devenir deportivo en la pasada temporada trajo consigo la necesidad de rescindir el cuerpo técnico, así como reforzar la plantilla en el mercado de invierno".