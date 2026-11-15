Isco y Bellerín piden a Pellegrini que siga una temporada más, pero Chile ya no es la gran amenaza

Un club de las cinco grandes Ligas de Europa, precisamente de uno de los países donde todavía no ha ejercido el 'Ingeniero', habría tentado en los últimos días al veterano preparador suramericano, cuyo contrato finaliza el 30 de junio de 2027 y que, según confesión propia y de los dirigentes, no tiene previsto sentarse a negociar su continuidad de manera inminente

El de Santiago, entre Joaquín Sánchez y Manu Fajardo en el gala de esta semana de la Fundación RBB. / Lince

Quedó claro ya que ni el ﻿Real Betis ni ﻿Manuel Pellegrini tienen previsto sentarse de manera ﻿inminente para tratar la renovación del míster de ﻿Santiago más allá del ﻿30 de junio de ﻿﻿2027﻿, fecha en la que expira una vinculación que ya se ha ampliado las últimas veces año a año. Ni siquiera la histórica clasificación ﻿21 años ﻿después para la ﻿Champions League y el excelente nivel demostrado en este arranque de curso por los verdiblancos, firmando el mejor inicio de su historia (cuartos en ﻿LaLiga ﻿tras ﻿12 jornadas y con un ilusionante ﻿9 de 12 en la máxima competición continental), han variado la hoja de ruta común, insistiendo ambas partes en que no se trata de un asunto ﻿urgente ni que esté ya sobre la mesa de los que deciden.

La posibilidad, por tanto, de que la brillante etapa del chileno al frente del conjunto heliopolitano se quede en ﻿siete temporadas es una realidad. Lo novedoso es que los insistentes rumores sobre un desembarco en la '﻿Roja﻿' (que ni el propio protagonista negó que fuese su fin de carrera soñado) no suponen ya la principal ﻿amenaza para su continuidad en ﻿La Cartuja﻿. Así lo desvelaba este fin de semana el editor y conductor de DSPORTS Pablo Flamm, quien habla de una conversación de ﻿Manuel Pellegrini con dos 'pesos pesados' del vestuario, en concreto de los capitanes, para tratar de convencerle de la pertinencia de alargar un poco más su estancia en la capital andaluza.

"No descartes que vaya a Italia", anuncian desde su tierra

"Le queda contrato hasta junio del próximo año. Ayer me contaba alguien muy cercano, del círculo más íntimo del 'Ingeniero', que hace tres días se acercaron dos de los 'capos' del camarín del Real Betis (Isco Alarcón y Héctor Bellerín, añadía). Fueron a hablar con Pellegrini y le dijeron 'Manuel, el proyecto... Vamos bien encaminados, la gente te ama, tiene todos los récords en el Betis. ¿Por qué no te quedas una temporada más?' Y Pellegrini, que es un tipo muy educado, les dijo 'vamos paso a paso, tranquilos'. Pero lo que se ha sabido en las últimas horas es que, si Pellegrini no sigue en el Betis la próxima temporada, no descartes que vaya a Italia", explicaba el periodista chileno.