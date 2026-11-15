Fredi Álvarez hace un llamamiento a la calma: "Tenemos mucho margen de mejora"

El entrenador del Celta Fortuna ha analizado el momento por el que atraviesa el filial del equipo gallego el cual comienza a coquetear con los puestos de descenso de la clasificación de Segunda división

Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, ha hecho un llamamiento a la calma después de que su equipo haya encadenado cuatro partidos consecutivas sin ganar lo que ha hecho que comience a coquetear con los puestos de descenso de la clasificación de Segunda división. El técnico del filial del equipo gallego ha dicho que los jugadores están bien de ánimos y sabiendo que están trabajando tal y como deben para poder conseguir la permanencia.

Fredi Álvarez ha señalado, en la previa del partido contra el Albacete Balompié, que los jugadores están con buen ánimo. "El equipo está bien. Lógicamente, duele mucho no ganar, pero hemos hecho muchas cosas bien. Contra el Tenerife nos pusimos por delante y merecimos más; ante el Córdoba también nos adelantamos y merecimos más; y en Burgos, en un campo muy difícil, ante un equipo que se puso tercero cuando nos ganó, también nos pusimos por delante e hicimos muchas cosas bien".

El entrenador del Celta Fortuna ha explicado que las bajas les está lastrando en este momento de la temporada. "Somos conscientes de nuestra realidad y de lo que somos. Sabíamos que este iba a ser un año muy difícil para todos, pero creo que todavía tenemos mucho margen de mejora. Si somos capaces de corregir esos aspectos y empezamos a recuperar jugadores, también tendremos más competencia en el día a día. Ahora mismo hay muchos factores que nos penalizan: entrenamos con pocos jugadores y hay futbolistas que no tienen competencia. Si somos capaces de recuperar todo eso, creo que el equipo dará un salto importante. Anímicamente está bien, muy bien".

El entrenador del Celta Fortuna analiza el partido que le espera a su equipo contra el Albacete

Fredi Álvarez ha explicado que el Albacete Balompié no es un rival fácil debido a los buenos resultados que ha obtenido el conjunto manchego en las últimas semanas. "Si vemos los números del Albacete, es un equipo que ha ganado sus tres últimos partidos. Viene en una dinámica muy positiva después del cambio de entrenador. Le costaron las dos primeras semanas, con dos derrotas, pero a partir de la tercera ha encadenado tres victorias consecutivas. Ahora mismo es un equipo con una energía importante y está haciendo muchas cosas bien. Para ellos es un estímulo muy importante saber que, si ganan, prácticamente salen del descenso, después de que hace tres semanas estuvieran muy hundidos".

El entrenador del Celta Fortuna ha repasado cómo se encuentran algunos de sus jugadores. "Antañón lleva prácticamente un mes entrenando con normalidad. Es un jugador muy fuerte y poderoso a nivel condicional. Están bien. Es cierto que tuvieron un partido hace tres días, pero al final son jugadores jóvenes y, si queremos habituarlos a jugar miércoles y domingo. Este es un escenario propicio para que sigan creciendo en ese aspecto. Es el caso de Antañón, Arcos y Milla e incluso de Vlad".

Por último , ha aclarado la situación de Bajcetic. "Está mejor. Cada semana que pasa se encuentra mejor y está más cerca de poder iniciar con el equipo. Todavía no lo tenemos claro. Tenemos dudas en alguna posición, pero somos conscientes de que ahora mismo puede incrementar sus minutos. No sabemos si desde el inicio o saliendo desde el banquillo, pero sabemos que podemos contar con él durante más tiempo".