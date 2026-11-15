Pau Cubarsí, jugador del Barcelona: "Mi padre ya no está en el negocio familiar y haber podido contribuir a su jubilación me llena de orgullo"

El central catalán ha recordado en una entrevista su decisiva intervención en la final del Mundial y, echando la vista atrás, se muestra agradecido por los "sacrificios" que realizaron sus padres para que hoy día, a sus 19 años, disfrute de una situación privilegiada como deportista de élite

A sus 19 años, Pau Cubarsí está más que consolidado tanto en el primer equipo del FC Barcelona como en la selección española absoluta, con la que el pasado verano se proclamó campeón del mundo. Un logro en el que fue pieza clave para Luis de la Fuente, al disputar todos los minutos de los ocho encuentros disputados en la cita celebrada en Estados Unidos, México y Canadá, incluida la prórroga de la final ante Argentina.

En dicho envite, grabado ya con letras de oro en la historia de nuestro país, el central catalán firmó una acción decisiva, al impedir un remate franco de Marcos Sensesi en el área en los últimos segundos, con 1-0 en el marcador. Un despeje a córner que fue celebrado por algunos de sus compañeros como casi un gol, y que el protagonista ha recordado en una entrevista en The Athletic.

Así vivió su despeje clave en la final del Mundial﻿: "Levanté un ojo para comprobar si había entrado en nuestra portería"

"El balón no entró y suspiré aliviado. Lo primero que pensé fue: ‘Vale, una jugada menos que defender antes de convertirme en campeón del mundo’. "Recuerdo a Messi con el balón al borde del área y a Simeone desmarcándose a la espalda de nuestra defensa. Hubo una pequeña descoordinación, pero en cuanto Messi dio el pase, eché un vistazo rápido a mi alrededor para orientarme"., explicó.

Así, antes de que Giuliano recibiera el pase, Cubarsí ya sabía que el peligro estaba en el espacio que podía atacar el central del Tottenham. "Supe que tenía que saltar hacia él con todas mis fuerzas y dejar que Dios decidiera lo que pasara. Pateé el balón fuera y caí al césped, totalmente exhausto. Mantuve la cabeza enterrada en la hierba, sin siquiera mirar atrás. Me di cuenta de que no había ningún ruido ensordecedor en las gradas y entonces levanté un ojo para comprobar si había entrado en nuestra portería", añadió sobre esa jugada clave.

Tras el partido, además, el defensor azulgrana se llevó la alegría doble de ser condecorado como el Mejor Joven del Mundial, algo que no se esperaba. "Me quedé asombrado. Sabía que tenía posibilidades porque no muchos jóvenes llegan a la final de un Mundial, pero mi único objetivo era dar lo mejor de mí y ayudar a España a proclamarse campeona", afirmó al respecto.

Los consejos de sus padres: "No les gusta la idea de que con solo 19 años ande por ahí en un coche extravagante"

Echando la vista atrás, pese a su juventud, Pau Cubarsí siempre ha mostrado como una persona humilde, que sabe valorar la situación de privilegio que ostenta gracias a su estatus como futbolista, lo cual ha aprovechado, en otras cosas, para ayudar económicamente a sus padres, que previamente fueron quienes le impulsaron para cumplir su sueño. "Mi padre ya no está en el negocio familiar, así que puede venir a los partidos conmigo y disfrutar de la vida. El hecho de haber podido contribuir en la jubilación, como hijo, me llena de orgullo. Podemos disfrutar de esta vida juntos, porque si estoy donde estoy ahora, es gracias a los sacrificios que ellos hicieron. Mi tío y mi primo dirigen el negocio", aseguró.

Pau Cubarsí, con el trofeo como ganador del Mundial. / Imago

Además, el zaguero natural de Estanyol aún se deja aconsejar con sus padres para medir la vida de lujos que rodea a cualquier deportista de ese nivel. "Me gustan los coches y de vez en cuando miro modelos nuevos. A mis padres no les gusta la idea de que con solo 19 años ande por ahí en un coche extravagante. Me dijeron que esperara un poco más, que creciera, que adquiriera más experiencia y entonces tendría tiempo para comprarme un coche de lujo”, indicó.

Puyol y Piqué son sus "referentes", y Harry Kane, uno de los delanteros que más le ha costado defender

Más allá de la familiar, además, Cubarsí también tiene ídolos futbolísticos, aunque ya amenaza con superar a ambos. "Mis referentes son Carles Puyol y Gerard Piqué. Me gustan ambos perfiles: el del defensor aguerrido y el del defensor con buena técnica. Piqué tenía un papel más importante en la creación de juego, pero Puyol fue clave en cuanto a mentalidad y carácter”, aseguró el canterano culé, que también alabó a Virgil van Dijk, capitán del Liverpool: “En los últimos años lo he admirado mucho”.

Con esos espejos en los que mirarse, el jugador del Barça ya se ha enfrentado a los mejores delanteros del mundo, aunque destacó especialmente la dureza de medirse a Harry Kane, ganador del último Balón de Oro. “He jugado dos veces contra él, y es muy difícil marcarlo. Es un futbolista muy inteligente, todo el mundo lo ve, pero físicamente es grande, fuerte y usa su cuerpo de maravilla. Diría que Kane es mi jugador favorito de Inglaterra. Anthony Gordon también, por supuesto”, aseguró, sin olvidarse de ese modo de su compañero.