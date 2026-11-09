Pau Cubarsí se lleva su particular y merecido 'Balón de Oro'

El central del Barcelona, de 19 años, ha arrasado en las votaciones del prestigioso Golden Boy que entrega Tuttosport y sucede a Désiré Doué en el palmarés, un reconocimiento que pone el broche dorado a un año extraordinario para el internacional español tras quedarse a las puertas del Premio Kopa que se llevó su compañero Lamine Yamal

Pau Cubarsí ya tiene su merecido premio. El defensa del Barcelona ha sido elegido Golden Boy 2026, distinción que reconoce al mejor futbolista menor de 21 años que milita en las ligas europeas. El anuncio se ha hecho oficial este lunes 9 de noviembre en un acto celebrado en Sassuolo (Italia), donde se ha confirmado el dominio absoluto del canterano azulgrana en las votaciones. Una victoria casi unánime le permite quitarse la espina de la última gala del Balón de Oro en la que se quedó sin el Premio Kopa.

El gerundense se ha impuesto a los otros 24 finalistas después de convertirse en el favorito desde las primeras fases del proceso. La decisión definitiva ha correspondido a un jurado compuesto por 30 periodistas deportivos de distintos países europeos. La superioridad de Cubarsí ha sido abrumadora y no ha dejado espacio para la sorpresa.

Cubarsí se quita la espina del Balón de Oro

El reconocimiento llega después de que el central se quedase a las puertas de conquistar el Trofeo Kopa, que terminó llevándose su compañero Lamine Yamal por tercera edición consecutiva. Cubarsí se quedó a tan solo dos puntos del extremo azulgrana en aquella votación, mientras que en la clasificación del Balón de Oro absoluto terminó en la duodécima posición.

Ahora, sin embargo, ha encontrado un reconocimiento individual a la altura de su extraordinaria progresión. A sus 19 años, se ha convertido en uno de los líderes de la defensa del Barcelona y de la selección española, asumiendo cada vez más responsabilidades tanto en el club como en el combinado nacional.

Su temporada ha estado marcada por los éxitos. Con el conjunto azulgrana fue fundamental en la conquista de la Liga y la Supercopa de España, mientras que con España se proclamó campeón del mundo y fue elegido mejor jugador joven del torneo.

El Barcelona domina el palmarés

Cubarsí se convierte en el sexto futbolista español que conquista el Golden Boy y en el quinto formado en La Masía que consigue levantar el trofeo. Antes lo hicieron Leo Messi (2005), Pedri (2021), Gavi (2022) y Lamine Yamal (2024). Cesc Fàbregas también lo conquistó en 2006, aunque por entonces militaba en el Arsenal.

Además, el defensa del Barcelona se convierte en el segundo defensa que consigue esta distinción desde su creación en 2003. El anterior fue Matthijs de Ligt, que se llevó el galardón en 2018 cuando jugaba en el Ajax.

En el palmarés también aparecen nombres de la talla de Wayne Rooney, Sergio Agüero, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham o Joao Félix. Cubarsí toma el relevo de Désiré Doué, ganador en 2025, y de su compañero Lamine Yamal, que había sido el último representante azulgrana en conseguirlo.

En 2026, en la lista de 25 candidatos se encontraban otras estrellas emergentes como Ayyoub Bouaddi (Manchester City/Marruecos), Warren Zaïre-Emery (PSG/Francia), Yan Diomande (Real Madrid/Costa de Marfil) o Leenart Karl (Bayern Múnich/Alemania). Otros tres españoles acompañaban a Cubarsí entre los nominados, dos de ellos compañeros del Barça: Jon Martín (Real Sociedad), Marc Bernal (FC Barcelona) y Xavi Espart (FC Barcelona).

La gala de entrega del premio está prevista para el próximo 14 de diciembre en Turín, donde el internacional español podrá recoger un reconocimiento que confirma su condición de uno de los grandes talentos del fútbol mundial.