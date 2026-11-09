Hansi Flick y la importancia de ser líder en el parón: "Del 1 al 10, un 10"

El entrenador alemán ha destacado la actitud de sus jugadores en el Metropolitano y explicó el cambio de De Jong: "Nuestro plan era que jugara 50 minutos en la banda derecha como lateral y después, cuando Marc Bernal estuviera cansado, pudiéramos hacer el cambio"

El Barça de Hansi Flick se marcha líder al parón gracias a su remontada en el Metropolitano. Los dos goles de Fermín López dieron el triunfo al conjunto blaugrana y al término del partido su técnico no podía estar más satisfecho por el partido de sus jugadores.

El técnico alemán fue preguntado por el cambio de Frenkie de Jong al descanso, que dio otro aire al equipo blaugrana. "Creo que en la primera parte no estuvimos bien posicionados en algunas situaciones sobre el terreno de juego, así que, para mí, nos faltó intensidad en la primera mitad y no presionamos como queríamos. También hablamos antes del último partido sobre si podía jugar en esa posición y dijo: 'Vale, si el equipo me necesita ahí, ayudaré'. Nuestro plan era que jugara 50 minutos en la banda derecha como lateral y después, cuando Marc Bernal estuviera cansado, pudiéramos hacer el cambio. Así fue y creo que tomamos la decisión correcta", explicó.

La clave de la remontada

"Lo primero fue el 1-1, creo que fue muy importante antes del descanso. Por supuesto, estábamos demasiado lejos del rival, así que no era fácil presionar al jugador con balón y ellos siempre conseguían cambiar el juego de lado. Esto es lo que hicimos mucho mejor en la segunda parte pero al final juegas 90 minutos. La primera parte no fue tan perfecta, pero la segunda fue buena y creo que también merecimos esta victoria. Así que se trata de eso. Estoy contento, tres puntos más y es perfecto".

La importancia de ser líder antes del parón

"Del 1 al 10, un 10".

Una victoria ante un rival importante

"Tenemos calidad para ganar también estos partidos, no se trata de eso. Yo creo totalmente en este equipo y hoy estamos haciendo un gran trabajo, especialmente en la segunda parte. No es fácil ganar aquí, contra el Atlético de Madrid. Así que, para mí, es fantástico y lo que sabemos es que todavía queda un largo camino hasta el final de la temporada. Estamos aquí, trabajamos cada día para ganar títulos, para tener éxito y eso es lo que queremos".

La gestión de minutos de la plantilla

"Esto forma parte de nuestro trabajo, de nuestro negocio. Ahora tenemos el parón internacional y los mejores jugadores, normalmente, cuando no están lesionados, se marchan con sus selecciones y juegan dos partidos. Para ellos es duro, es realmente duro, pero, al final, es su trabajo y aman lo que hacen. Necesitas pasión para afrontar estas situaciones. Creo que también es importante que gestionemos los minutos y espero que en las selecciones nacionales también lo hagan. Tenemos que cuidar a los jugadores".

Cubarsí rebaja la euforia: "Aquí no se ganan Ligas"

Pau Cubarsí, defensa del Barcelona, atendió a los medios de comunicación tras el triunfo contra el Atlético de Madrid por 1-2, que en el inicio de la temporada "no se ganan Ligas ni ningún título", pero remarcó los méritos de su conjunto, y consideró que su equipo hizo "una gran segunda parte" en el Metropolitano que les ha dado la victoria.

"Todos sabemos la calidad que tenemos nosotros. Aquí no se ganan Ligas ni ningún título, pero hemos estado muy bien y estas victorias te dan positivismo", declaró a Movistar+, donde admitió que su equipo salió en la primera parte "un poco desconectado" y resaltó la "gran primera parte" del conjunto rojiblanco.

"En el descanso hemos podido arreglar las cositas que no estábamos haciendo del todo bien y hemos hecho una gran segunda parte que nos ha dado la victoria. Teníamos que hacer una mejor presión alta, nos hemos colocado un poco mejor, no han estado cómodo y nosotros hemos tenido más presencia arriba", agregó.

Cubarsí también fue preguntado por el Real Madrid, a tres puntos de distancia: "A lo mejor han cambiado un poco, pero no nos fijamos tampoco en el rival, sino en lo que nosotros podemos hacer bien. Si nosotros estamos bien y nos dejamos la piel en cada partido vamos a tener una buena Liga".