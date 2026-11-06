Flick recupera un efectivo para el Metropolitano y espera otra sorpresa

El técnico alemán recibe buenas noticias de la enfermería azulgrana a 48 horas de una de las visitas más exigentes del campeonato, aunque todavía tendrá que esperar al último entrenamiento para despejar todas las incógnitas

Hansi Flick empieza a ver la luz al final del túnel con las bajas en defensa. El FC Barcelona afronta este domingo una visita de máxima exigencia al Atlético de Madrid, con el liderato de LaLiga en juego, y el entrenador alemán podría recuperar efectivos importantes para una cita que llega en un momento complicado por las numerosas bajas que arrastra el equipo.

La sesión de este viernes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper dejó dos noticias muy optimistas: Eric García y Andreas Christensen volvieron a ejercitarse parcialmente con el grupo. Por contra, Jules Koundé continúa sin dar el paso definitivo.

El regreso de los dos defensas supone un balón de oxígeno para Flick, que ha tenido que recomponer su retaguardia durante las últimas semanas. Sin embargo, ninguno tiene todavía garantizada su presencia en la convocatoria para el Metropolitano. El entrenamiento de este sábado será decisivo para conocer si ambos reciben el visto bueno de los servicios médicos y pueden viajar con el resto de la expedición a la capital de España.

Eric García da un paso adelante y apunta a la convocatoria

La noticia más esperanzadora tiene como protagonista a Eric García. El futbolista de Martorell ha comenzado a trabajar parcialmente con sus compañeros después de varias semanas apartado por una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho. Su evolución está siendo muy positiva, más de lo esperado a priori, y si las sensaciones se mantienen durante la última sesión, tiene opciones de entrar en la lista de convocados.

Su posible regreso sería especialmente importante para Flick. Eric estaba siendo uno de los futbolistas más utilizados por el técnico alemán gracias a su polivalencia y capacidad para actuar tanto en el centro de la defensa como en el centro del campo. Su disponibilidad permitiría recuperar a una pieza fundamental, un jugador de total confianza en un momento en el que las alternativas defensivas escasean.

Además, el de Martorell tendría por delante el parón de selecciones para terminar de recuperar su mejor versión, aunque su presencia en la lista definitiva dependerá de cómo responda físicamente en las próximas horas.

Christensen también se acerca; Koundé sigue 'out'

La otra buena noticia es Andreas Christensen. El central danés también ha vuelto a realizar parte del entrenamiento con el grupo después de superar sus problemas musculares en el cuádriceps izquierdo. Su reincorporación está siendo progresiva, pero ya encara la recta final de su proceso y mantiene opciones de estar disponible frente al Atlético.

La situación es bastante diferente para Jules Koundé. El francés continúa trabajando al margen y no ha podido reincorporarse a la dinámica del grupo después del esguince de tobillo que arrastra y que ya alarga su ausencia durante demasiados partidos después de salir maltrecho de La Cartuja en el duelo contra el Betis.

Salvo que experimente una evolución extraordinaria en las próximas horas, todo apunta a que será nuevamente baja en el Metropolitano. Su ausencia resulta especialmente sensible por la importancia que tiene en los planes defensivos de Flick, sobre todo por la baja por lesión de Xavi Espart, aunque su puesto parece ahora asignado al joven Brian Fariñas.

Flick sigue contando cinco bajas

Mientras espera noticias de la enfermería, el entrenador azulgrana continúa sin poder contar con Xavi Espart, Koundé, Rodri, Dani Olmo y Roony, cuya ausencia en la convocatoria para el compromiso ante los rojiblancos está garantizada.

En el entrenamiento de este viernes también participaron tres futbolistas del filial: Hamza, Guillem Víctor y Àlex Campos, que siguen teniendo oportunidades de trabajar con la primera plantilla ante las dificultades que atraviesa el equipo.

El Barcelona realizará este sábado su última sesión antes de desplazarse a Madrid. Será entonces cuando Flick tenga una fotografía mucho más clara de los efectivos con los que podrá afrontar el duelo ante el Atlético, una cita que puede resultar determinante para sus aspiraciones en LaLiga antes del último parón internacional del año.