La conversación entre Raphinha y Ancelotti que ya conoce el Barcelona: "Como entrenador lo sabe"

El goleador azulgrana volverá a marcharse en este parón con su selección para jugar dos amistosos en Singapur, pero antes de hacerlo ya ha dialogado con el ex técnico del Real Madrid para abordar su gestión física y evitar un nuevo contratiempo en forma de lesión

Tras encajar dos derrotas consecutivas ante PSG y Real Madrid, el FC Barcelona ha vuelto a la senda de las goleadas con otros dos contundentes triunfos en el Camp Nou sobre Alavés (6-1) y Aston Villa (3-0). Y en ambos, volvió a 'mojar' Raphinha, además por partida doble, engordando de ese modo unas cifras anotadoras sencillamente espectaculares. Pichichi de LaLiga con 15 tantos, su cuenta global asciende a 19 dianas (y tres asistencias) en 13 partidos, liderando también en este momento la pelea por la Bota de Oro.

El cambio de posición ordenado por Hansi Flick, que lo ha sacado de la banda para hacerle jugar de delantero, ha desatado la voracidad goleadora del ex del Leeds United, que volverá a ser una de las grandes bazas azulgranas en el crucial choque de este próximo domingo ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, con el liderato en juego. Pero tras el mismo, tocará decirle adiós y cruzar de nuevo los dedos para no tener que lamentar consecuencias por el temido 'virus FIFA'.

Raphinha ya regresó lesionado del anterior parón

El atacante culé ha sido incluido por Carlo Ancelotti en la convocatoria para los dos amistosos que Brasil disputará en este parón de noviembre, ambos en el Estadio Nacional de Singapur, donde primero se enfrentará a Japón el sábado 14 y luego a la propia Singapur tres días después. Dos citas, con un largo desplazamiento de por medio, en las que se espera que Raphinha sea dosificado por el ex técnico del Real Madrid para evitar riesgos físicos.

De hecho, el propio internacional 'canarinho' admitió este pasado jueves, durante el acto de su renovación hasta 2030, que ha dialogado con el italiano para abordar el asunto y conocer cómo va a ser gestionado, pues aún no se encuentra al cien por cien tras regresar lesionado del primer 'super parón' de la temporada. Entonces, partió como titular en los dos amistosos ante Australia, firmando una asistencia en el primero y un gol en el segundo, en el que fue sustituido en el descanso, quedándose ya sin jugar en el duelo ante la India por una dolencia en el muslo que le hizo ser baja también en los dos siguiente compromisos con el Barça, ante Getafe y Galatasaray.

Reconoce que no está "al cien por cien" físicamente

“Ancelotti como entrenador sabe que tiene que repartir minutos. Una lesión, también para Brasil, no llegaría en mi mejor momento físico. Hemos hablado. Me estoy recuperando de una lesión. Estoy muy bien, pero no al cien por cien. Los culés, que no estén preocupados, yo hago siempre lo máximo para estar bien físicamente", aseguró el de Porto Alegre sobre la conversación mantenida con su seleccionador, tranquilizando al mismo tiempo a todos en el entorno azulgrana.

Los planes de Ancelotti ante Japón: "Tendremos la misma alineación"

Pese a ello, Ancelotti también quiere aprovechar el buen momento de su pupilo y todo apunta a que en el primer partido partirá como titular. "Creo que para el próximo amistoso tendremos la misma alineación que contra Australia. Endrick, Raphinha, Vini... hay que recordar que tenemos jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones. En los próximos partidos, seguiremos con la idea de jugar con tres centrocampistas”, avanzó días atrás al dar a conocer la lista de 26 jugadores, en la que la representación de LaLiga la completan los madridistas Vinicius, pese a su mal momento, y Endrick, habitual suplente con Mourinho.