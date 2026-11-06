Rashford compara a Lamine Yamal con Messi: "Si llega a ganar siete Balones de Oro, no me sorprenderá"

Marcus Rashford se rinde al talento de Lamine Yamal, al que compara con Leo Messi y ve capaz de conquistar hasta siete Balones de Oro. El inglés también elogia a Harry Kane al ser último en recibir el Balón de Oro

Marcus Rashford solo ha necesitado una temporada con Lamine Yamal para comprobar en primera mano el talento del joven futbolista del FC Barcelona. El inglés, que conoce de cerca las exigencias del fútbol de élite después de su paso por el Manchester United y su experiencia en el conjunto azulgrana, no ha dudado en dedicarle unos elogios.

Durante un encuentro con aficionados del Manchester United en el Ambassadors' Lounge de Old Trafford el delantero realizó unas declaraciones. Rashford no solo destacó las condiciones del internacional español, sino que lo situó por encima de otros jugadores de enorme calidad con los que ha coincidido a lo largo de su trayectoria.

Rashford ve a Lamine Yamal como un talento irrepetible

El futbolista inglés desveló que ya había hablado con el extremo antes de abandonar el Barça. De hecho, aprovechó aquella conversación para trasladarle personalmente la admiración que sentía por él y dejarle claro que, pese a haber coincidido con grandes estrellas, había encontrado en Lamine algo diferente. "He jugado con algunos jugadores muy talentosos, pero él está por encima de todos ellos", explicó Rashford, que reconoció que nunca había visto a un futbolista de una edad tan temprana con semejante capacidad.

Pero lo que más cautivó fue cuando puso sobre la mesa el nombre de Messi. El inglés considera que el azulgrana es lo más parecido que ha visto al argentino en cuanto a talento futbolístico y capacidad para marcar diferencias sobre el terreno de juego. "Para mí, es lo más cerca que alguien puede estar del nivel de Messi a lo largo de los años", afirmó. Una comparación con enorme prestigio, especialmente teniendo en cuenta la dimensión que ha alcanzado el argentino en la historia del fútbol. Rashford también quiso dejar claro que sus palabras no significan que considere que Lamine vaya a alcanzar necesariamente los registros de Messi, sino que su potencial le parece extraordinario.

Siete Balones de Oro, un objetivo que no descarta

La admiración del inglés no se quedó en la comparación con el ocho veces ganador del Balón de Oro. Rashford fue todavía más preciso cuando habló del futuro que le espera al internacional español y de los reconocimientos individuales que podría conseguir si mantiene su progresión. "Creo mucho en el talento de este chico. Si llega a ganar siete Balones de Oro, no me sorprenderá", aseguró.

Para justificarlo, recordó que Lamine ya ha conseguido situarse entre los mejores del mundo pese a su juventud. Además, el atacante ha logrado competir por los principales reconocimientos individuales cuando todavía está dando sus primeros pasos en el fútbol profesional. Un recorrido que invita a pensar en todo lo que puede conseguir si continúa evolucionando y manteniendo el nivel que ha mostrado desde su irrupción en el primer equipo del Barcelona.

Messi sigue siendo único para Rashford

Eso sí, el futbolista del Manchester United quiso separar el enorme potencial de Lamine de lo que representa Messi. Aunque considera que el español puede acercarse a su nivel, no cree que sea sencillo encontrar a otro jugador capaz de reunir todas las cualidades del argentino. "Messi es Messi. Es un genio, un futbolista increíble. Probablemente nunca veremos a otro jugador en nuestra vida con un genio tan completo como Leo", reconoció.

Durante la conversación también hubo espacio para hablar del último Balón de Oro. Rashford se mostró de acuerdo con el reconocimiento a Harry Kane, al que consideró un justo vencedor por sus cifras goleadoras y su aportación en el apartado de asistencias. "Marcó una cantidad estúpida de goles este año y una cantidad estúpida de asistencias. En mi opinión, se lo merecía", explicó. Incluso desveló que había contactado personalmente con el delantero para felicitarlo por el premio.

Unas declaraciones en las que Rashford dejó varios titulares, pero con un protagonista por encima del resto: Lamine Yamal. El inglés ha compartido una temporada con él en Barcelona y parece tener pocas dudas sobre el techo que puede alcanzar el joven talento azulgrana.