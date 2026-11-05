Real Sociedad - Lyon en directo: Resultado del partido de hoy de la Jornada 4 de Europa League en vivo online

Sigue en directo Real Sociedad - Lyon de la cuarta jornada de la Europa League. Vive la emoción del encuentro en Anoeta con las alineaciones, las mejores ocasiones, los goles y todas las reacciones. Además, estamos en directo desde dos horas antes del encuentro

¡Muy buenas tardes y bienvenidos al directo del Real Sociedad - Olympique Lyonnais! Donostiarras y franceses se enfrentan en la cuarta jornada de la Europa League en busca de tres puntos importantes. ¡Os contamos todo lo que ocurra en Anoeta, minuto a minuto en el encuentro y desde dos horas antes con la previa!

Los precedentes entre ambos equipos están completamente igualados: Real Sociedad y Olympique de Lyon se han cruzado en cuatro ocasiones , repartidas en dos eliminatorias, con dos triunfos para cada conjunto.

Pellegrino Matarazzo sabe que se juega las opciones de entrar en el top 8 y para ello hace cuatro cambios respecto al equipo del domingo pero manteniendo una alineación fuerte. Apuesta por Marrero en portería y Óskarsson en punta de ataque, Zubeldia y Herrera.

Soler ha sido baja de última hora , por lo que no está ni en el once ni en el banquillo.

Lyon y su cambio de técnico. "Vienen haciéndolo muy bien, sobre todo en casa, fuera les cuesta un poquito más. Queremos demostrar que somos candidatos a estar entro los ocho primero"

Xabi Prieto recuerda la última eliminatoria ante el Lyon: "Me trae muy buenos recuerdos. La última vez fue una gran eliminatoria y ojalá hoy podemos repetir"

No hay himno de Europa League y se guarda un minuto de silencio por el fallecimiento de Jesús de Miguel

La Real Sociedad recibe este jueves al Olympique de Lyon en la cuarta jornada de la fase liga de la Europa League, en un encuentro en el que necesita dar un paso adelante en la competición continental. Enfrente tendrá a uno de los rivales más exigentes de esta fase, que llega con mejores números europeos, aunque también con algunas dudas después de su último tropiezo.

El equipo de Pellegrino Matarazzo llega con cuatro puntos de nueve posibles. Su trayectoria europea comenzó con una derrota ante el Bournemouth (1-2) y un empate frente al Union Saint-Gilloise (1-1), pero encontró motivos para recuperar la confianza en su última cita, cuando firmó una contundente goleada por 0-6 ante el Lillestrom. Un resultado que permitió a los txuri-urdin recuperar sensaciones y demostrar su capacidad ofensiva. Sin embargo, el último compromiso liguero volvió a poner a prueba al equipo. La Real perdió el derbi vasco frente al Athletic Club (2-1), poniendo fin a una buena dinámica de resultados. Ahora, los donostiarras tienen la oportunidad de reaccionar ante su afición y convertir el encuentro europeo en un punto de inflexión. Tres puntos serían especialmente importantes para acercarse a los puestos que permiten avanzar directamente a los octavos de final.

La Real Sociedad quiere recuperar su mejor versión en Europa

Matarazzo cuenta con argumentos suficientes para mirar al partido con optimismo. La goleada conseguida en Noruega dejó una de las mejores actuaciones ofensivas del equipo en lo que va de temporada, con Mikel Oyarzabal y Takefusa Kubo como dos de sus principales referencias. El capitán, además, está teniendo protagonismo en la competición gracias a su capacidad para generar ocasiones y repartir asistencias.

Lo pendiente será recuperar la solidez defensiva que faltó en el derbi. Ante un rival con talento y velocidad en los metros finales, cualquier pérdida puede terminar convirtiéndose en un problema. La Real tendrá que combinar intensidad y paciencia para evitar que el Lyon encuentre espacios.

El Lyon llega con más puntos, pero con dudas

El Olympique de Lyon aterriza en San Sebastián con seis puntos, dos más que su próximo rival. Los franceses comenzaron su recorrido europeo con una victoria por 2-1 ante el Anderlecht y posteriormente superaron al Crystal Palace por 3-2. Sin embargo, su última salida continental terminó con una derrota contundente por 3-0 frente al Hoffenheim.

En la Ligue 1, el conjunto francés consiguió cambiar el paso en su último encuentro, imponiéndose por 2-0 al Angers. Una victoria que le permite presentarse en Anoeta con algo más de confianza después de una secuencia irregular de resultados. La experiencia de Corentin Tolisso en el centro del campo y el desequilibrio de sus hombres de ataque serán algunas de sus principales armas. El Lyon tiene recursos para hacer daño, aunque deberá demostrar que ha dejado atrás los problemas que evidenció en Alemania. Además, el equipo francés tendrá que afrontar el encuentro con varias ausencias importantes. La Real, por su parte, también cuenta con bajas, aunque recupera a buena parte de sus principales efectivos.