Celta de Vigo - Union Saint Gilloise: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de la jornada 4 de la Europa League:

Los de Claudio Giráldez tendrán una prueba exigente en Europa, esta vez, ante el serio equipo belga, el Union Saint Gilloise

El Celta de Vigo se enfrenta al Union Saint Gilloise esta jornada 4 de la UEFA Europa League. El conjunto celeste buscará su segunda victoria en la competición y esta vez tendrá la oportunidad de lograr los tres puntos ante su afición, en Balaídos. No será una tarea sencilla; enfrente se encuentra un club en constante desarrollo, que se ha consolidado como uno de los rivales complicados para la mayoría de los equipos en los últimos años, especialmente en Europa, y que llega a Vigo con argumentos para poner en aprieto al equipo vigués.

El Celta busca reaccionar tras el tropiezo ante el Rayo

El equipo dirigido por Claudio Giráldez llega a esta cita con sensaciones contrapuestas. En Europa, consiguió una importante victoria ante el Celtic en Glasgow, un resultado que le permitió estrenar su casillero de triunfos en la fase liguera.

Sin embargo, el último compromiso en Liga dejó un panorama muy diferente. El Celta cayó por 3-0 ante el Rayo Vallecano en un partido en el que estuvo lejos de su mejor versión. Ahora, el equipo gallego necesita cambiar el chip para conseguir sumar tres puntos que le permitan escalar posiciones en la clasificación. En cambio, en Europa, el Celta de Vigo logró los tres puntos ante el Celtic a domicilio.

El Celta de Vigo, con tres puntos y en el puesto 25, es decir, fuera de la zona de play-off. El equipo gallego debe aprovechar el factor campo para ganar y conseguir acercarse a puestos de eliminatoria.

El Union Saint Gilloise, una amenaza física para el Celta

Un duro rival en estos momentos para el Celta de Vigo. El conjunto belga atraviesa una buena dinámica tanto europea como liguera. El Union Saint Gilloise se ha convertido en uno de los equipos más competitivos del futbol belga y ha trasladado ese crecimiento a escenario europeo. En la Europa League suma siete puntos en sus tres primeros encuentros, con dos victorias y un empate, y ocupa una de las primeras posiciones en la clasificación.

Además, ya cuenta con un buen historial en esta competición. El club belga comenzó como un equipo humilde, pero temporada tras temporada se ha convertido en un rival serio para cualquier entidad. Es un equipo potente en los duelos, con centrales de gran envergadura y jugadores jóvenes con un gran potencial para saltar a grandes equipos. El historial es pleno; con jugadores como Boniface, Franjo Ivanovic y Noah Sadiki han sacado un total de alrededor de 62 millones de euros.

Un club en constante crecimiento que se ha convertido en una entidad exportadora de talentos, bajo el mandato de Tony Bloom, propietario del Brighton, Ahora mismo en su plantilla destacan jugadores como Kevin Rodríguez, Guilherme y Mofokeng que podrán poner en aprieto al Celta de Vigo.

Alineaciones probables del Celta de Vigo y Union Saint Gilloise

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Cáceres, Alonso; Javi Rueda, Moriba, Febas, Carreira; Hugo Álvarez, Jutglá y Pablo Durán.

Union Saint Gilloise: Koffi; Chibani, Sylla, Havenaar; Patris, Zeneli, Van de Perre, Smith; Mofokeng, Florucz y Kevin Rodríguez.

Horario y dónde ver el Celta - Union Saint-Gilloise

El encuentro entre el Celta de Vigo y el Union Saint-Gilloise, correspondiente a la cuarta jornada de la fase liga de la Europa League, se disputará el jueves 5 de noviembre de 2026, a las 21:00 horas, en el estadio Abanca Balaídos.

El partido podrá seguirse en directo en España a través de Movistar Plus+.