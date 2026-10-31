Giráldez, técnico del Celta: "La explicación es sencilla: hemos defendido mal. Cuando defiendes mal, pues te vas con tres y han podido ser cuatro"
El preparador celeste ha admitido que la derrota ha sido merecida aunque han "tenido momentos de juego buenos" pero la imagen deja "una sensación muy mala"
Rayo
Celta
Claudio Giráldez, técnico del Celta de Vigo, no ha puesto paños calientes a la dura derrota que ha sufrido en Vallecas esta tarde por 3-0. "La explicación es sencilla: hemos defendido mal. Cuando defiendes mal y vas a un estadio en el que pasan tantas cosas como Vallecas, pues te vas con tres y han podido ser cuatro después del 3-0, que han tenido una parada muy buena", ha reconocido el preparador de Porriño.
"Si ves el partido con frialdad, creo que hemos perdido muchísimas situaciones de juego directo, de duelos. Hemos permitido al Rayo correr, que es lo que mejor hace. Por lo tanto, a nivel defensivo hemos estado muy mal. Creo que hemos tenido momentos de juego buenos, creo que hemos tenido llegadas en superioridad al área para poder generar mucho más peligro del que hemos generado. Nos deja una sensación muy mala porque creo que hay que aprovechar las ventajas que tienes en el juego y generar mucho más peligro del que hemos hecho. Hemos tenido una derrota dura y tenemos que reflexionar sobre ello, y no vale el nivel que hemos dado hoy. El primer responsable soy yo, evidentemente. Cuando el Rayo hace un planteamiento parecido a lo que ha estado haciendo siempre, con cuatro jugadores dentro, con el descuelgue de Camello, con De Frutos y Álvaro atacándote a la profundidad, no es algo que nos sorprenda y no podemos defender tan mal como hemos defendido hoy", ha añadido el entrenador celeste.
La imagen ofrecida por el Celta
"No es la imagen que queremos. Creo que hemos tenido momentos en el partido que no hemos aprovechado, que luego evidentemente nos ha hecho mucho daño. Nos quedamos con la sensación final de impotencia, de que no éramos capaces de robar, que cuando nos lanzaban nos ganaban el juego directo, que cuando nos ganaban el juego directo nos ganaban la segunda pelota, que cuando teníamos para hacer ocasiones con cuatro contra dos en el área no acabamos finalizando".
Rescata algo positivo
"Que es el primer partido que perdemos fuera de casa en Liga. Cinco jornadas fuera de casa creo que son números que nos tienen que dar muchas lecturas positivas, que llevábamos siete partidos sin perder en Liga hasta este, que no hemos estado bien y, cuando no estás bien, sobre todo en momentos importantes del partido, te penaliza y te puedes ir con un 3-0 cualquier día, y hoy ha sido uno de ellos".
Las molestias de Yoel Lago y Hugo González
"Lo de Yoel, no sé si fue un golpe en el gemelo. La verdad es que no hablé con él, dijo que no era nada grave. Hugo estuvo mucho tiempo sufriendo en el campo, ya estábamos viendo que estaba en un ritmo muy bajo, no sabíamos qué pasaba. De repente nos pide el cambio, molestia en los aductores, a ver qué es. Creo que hemos estado desajustados en la presión por ritmos bajos en los saltos y uno de ellos era Hugo, que evidentemente ha estado tocado y creo que nos lo tenía que avisar antes. Acaba de empezar en Primera División, evidentemente tiene ganas de estar en el campo, pero creo que hay que estar cuando estamos al 100% y, si siempre se nota, en un campo como este muchísimo más".
Los cambios de la segunda parte
"Creo que teníamos soluciones dentro del once que teníamos en el campo en ese momento para cambiar el dibujo, que lo hemos hecho a nivel ofensivo en la segunda parte, con las alturas de los jugadores de última línea. Hemos estado muy bien en el inicio de la segunda parte, con muchas llegadas de Hugo, de Pablo, a las esquinas para poder generar mucho más peligro. No hemos acertado en centros y remates con Rueda, con Hugo, con Pablo. Creo que hemos tenido muchísimas llegadas a ese último tercio en ventaja y hemos decidido hacer diez minutos más con ese cambio de dibujo, pero con los mismos hombres, para luego modificarlo con la entrada de Iago y de Sergio, jugadores de otro perfil. Creo que cuando estamos mejor en el partido nos meten el 2-0 y creo que ese es un golpe ya demasiado duro para nosotros. Y en la segunda parte luego, evidentemente, no hemos tenido la continuidad que nos gustaría".