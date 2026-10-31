Marco Garcés, director deportivo del Celta: ﻿"Esperamos ansiosos a Borja Iglesias, la verdad que ha jugado muy poco. Cada día se ve mejor y esperamos poder contar con él pronto"

El dirigente celeste se ha mostrado optimista en cuanto a la evolución de la lesión del 'Panda', al que se le espera para finales de noviembre o principios de diciembre

Marco Garcés, director deportivo del Celta de Vigo, ha atendido a los micrófonos de DAZN antes del comienzo del choque que el conjunto celeste ha disputado en Vallecas ante el Rayo Vallecano, donde ha analizado la actualidad deportiva de los hombres de Claudio Giráldez.

Y entre esos hombres está Borja Iglesias, o mejor dicho, no está ya que el 'Panda' está lesionado desde mediados de octubre y no se prevé que regresa al menos hasta comienzos de diciembre.

"Borja Iglesias cada día se ve un poco mejor. Ciertamente, lo hemos extrañado muchísimo. Es una parte fundamental de nuestro armado, de la plantilla, y estamos esperándolo ansiosos. La verdad es que ha jugado muy poco en este primer semestre y lo estamos esperando con muchas ganas. Cada día se ve mejor y esperamos poder contar con él pronto", ha dicho el mexicano, que sabe de la importancia del delantero santiagués para el estilo de juego de Giráldez.

Borja Iglesias se lesionó en la pretemporada tras ganar el Mundial con España, por lo que se perdió los primeros duelos de LaLiga. Regresó el 7 de septiembre ante el Getafe y comenzó a acumular minutos ante el Omonia Nicosia en la Europa League, el Racing de Santander y el Elche pero a mediados de octubre volvió a caer lesionado al sufrir una rotura miotendinosa en el sóleo de su pierna izquierda en un entrenamiento, siendo el periodo de baja aproximado de unas seis semanas.

Las soluciones en ataque y el choque de Copa

Por todo ello, Claudio Giráldez ha ido buscando soluciones para paliar la ausencia del 'Panda' aunque se nota la falta de pegada ofensiva. "Yo creo que tenemos los elementos como para rescatarlo con la gente que hay. Ciertamente, falta Borja Iglesias, que es una parte fundamental de eso. Creemos que podemos generar más llegadas de gol. Ahí están Hugo Álvarez, Hugo González, Williot Swedberg, Iago Aspas... Creo que tenemos lo suficiente como para salir de este tema", ha expresado Garcés.

Por último, el director deportivo olívico se refirió al partido de Copa del Rey ante el Salamanca aplazado, y que se disputará en el próximo parón de selecciones de noviembre y para el que no estarán algunos internacionales como el meta Radu. "Bueno tenemos a Iván Villar, tenemos plena confianza en él. Ciertamente, hay cosas que se solucionan. Todo tiene ventajas y desventajas. Nosotros tenemos la ventaja de contar con jugadores que no contábamos, pero, también salen muchos seleccionados. Tenemos muchos jugadores del Fortuna que podían tener participación. Ahora jugamos el lunes. Será cuestión de hacer una planificación distinta", finalizó.

La lesión de Borja Iglesias y los plazos de su recuperación

El internacional español Borja Iglesias sufre "una rotura miotendinosa en el sóleo de su pierna izquierda", según reveló la resonancia magnética que le realizaron los servicios médicos del Celta. El delantero celeste, campeón del mundo con la selección española en el pasado Mundial disputado en Estados Unidos, Canadá y México, se lesionó tras notar un dolor agudo en un entrenamiento en la ciudad deportiva Afouteza.

Los servicios médicos del club gallego estiman que Borja Iglesias estará de baja "unas seis semanas", por lo que ya se ha perdido los partidos ante el Alavés y el Betis en LaLiga y el Celtic en la Europa League, y también se perderá los choques contra el Rayo Vallecano y Levante, además de otro duelo europeo frente al Union Saint Gilloise así como la eliminatoria de Copa del Rey contra el Salamanca. Borja Iglesias tan solo ha podido participar en cuatro partidos entre Liga y Europa League, sumando apenas 90 minutos de juego entre todos esos choques.