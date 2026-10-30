La emotiva dedicatoria del canterano del Betis Tiago Polo (15 años) tras ganar el Mundial sub 15: "Esto va para todas las víctimas del accidente en Urda (Toledo) y sus familias"

El jovencísimo centrocampista del Real Betis y la selección española se acababa de proclamar campeón del mundo con una actuación espectacular; pero ha interrumpido las merecidas celebraciones en Bakú (Azerbaiyán) para expresar sus condolencias por la tragedia que desde la mañana del miércoles no ha parado de golpear a todo el país

Todas las mieles que uno se pueda llevar a la boca tienen un desagradable sabor metálico. Es imposible disfrutar de las cosas buenas en estos días de insoportable dolor y frustración mientras sigue elevándose el recuento de víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda (Toledo). Todo el país sigue atrapado con rabia en esa desgraciada noticia, incluidos niños de 15 años que llevan 10 días fuera de España y a quienes esta hecatombe les ha pillado en Bakú (Azerbaiyán) luchando por ganar el Mundial sub 15 de la FIFA. En la sobremesa de este viernes de luto, la 'Rojita' ha goleado a la República Checa para conquistar un título que el prometedor Tiago Polo, canterano del Real Betis, ha dedicado de manera emotiva a todas las víctimas y a sus familiares.

El futbolista extremeño, que ha cuajado un Mundial excepcional con seis tantos más seis asistencias en los 10 partidos de España, ya fue el encargado de abrir el marcador en el duelo de semifinales ante Grecia (6-2) y en la final ante la República Checa ha repetido. Tiago Polo ha encarrilado la victoria con un espectacular golazo por toda la escuadra que ha hecho subir el 0-1; tanteo que luego ha sido ampliado por un zapatazo de Bruno Fernández, también canterano del Real Betis, para el 0-2, y de un remate oportunista del madridista Adrián Bielsa para el definitivo 0-3.

Tiago Polo aparca la celebración del Mundial y asegura tener su corazón en Urda

Al término del encuentro y en plena celebración, Tiago Polo ha demostrado que en ese pequeño cuerpo no sólo cabe una enorme cantidad de talento futbolístico, sino que además habita una madurez y una empatía dignas de todo elogio. "Es un orgullo para mí y para mi familia", ha explicado el jovencísimo centrocampista. "Este título mundial va por las víctimas del accidente de tren de esta semana en Urda (Toledo), con un recuerdo especial para sus familias, a las que mandamos todo el cariño del mundo", ha señalado desde Bakú.

"La clave de este triunfo es que siempre estamos unidos. Somos un gran grupo, no hay egos", expresó el canterano verdiblanco. El '7' de España ha compartido este enorme logro con dos compañeros del Cadete A del Real Betis: el ya mencionado centrocampista Bruno Fernández (dorsal 8) y el portero Danel Castro ('1'), quienes también han tenido un papel destacadísimo en el cetro conquistado en esta Copa Mundial y Festival sub 15 organizada por la FIFA en la capital del país azerbí con 189 selecciones participantes.

David Gordo, seleccionador español sub 16: "Somos un país que pone mucha pasión en todo lo que hace"

Además de Tiago Polo, también ha tomado la palabra el seleccionador, David Gordo: "Feliz, contento por los chicos y por todo el 'staff' técnico. El equipo nos ha brindado unos días de felicidad y estamos ya deseando vivir de nuevo una experiencia como ésta". "Somos un país que pone mucha pasión en todo lo que hace, en la RFEF se trabaja muy bien y todo esto también es fruto del esfuerzo de los clubes y sus entrenadores. Siento una felicidad inmensa y doy las gracias a la FIFA y a Azerbayán por crear este torneo", ha subrayado, orgullo del dominio de España en casi todas las categorías del fútbol masculino y femenino.