El Betis habla claro sobre el posible fichaje de Abde por el PSG: "No es cierto nada de lo que se está diciendo"

El director deportivo, Manu Fajardo, sale al paso de las numerosas informaciones que sitúan al '10' verdiblanco entre los favoritos del Paris Saint-Germain para suplir la gravísima lesión que ha sufrido el georgiano Khvicha Kvaratskhelia y transmite plena tranquilidad al respecto

El director deportivo del Real Betis, Manu Fajardo, ha decidido tirar del cable para apagar el incesante ruido que desde hace 10 días suena en torno a Ez Abde desde que Khvicha Kvaratskhelia sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en el choque que el pasado 20 de octubre enfrentó a su equipo, el Paris Saint-Germain, con el FC Barcelona en la jornada 3 de la Fase Liga de la UEFA Champions League.

El talentoso extremo georgiano estará unos nueve meses parado, se pierde toda la 2026/2027 y eso faculta al adinerado club francés para acudir al mercado en busca de un recambio de garantías para paliar esta baja de larga duración. En cualquier caso, la entidad verdiblanca ha querido tranquilizar a su afición y ha asegurado que no hay absolutamente nada de cierto en una posible venta inminente de Abde. A día de hoy, el atacante de 24 años es el principal activo de la plantilla junto a Antony dos Santos -tasados ambos por Transfermarkt en 40 millones de euros- y Natan de Souza -con un valor de mercado de 30 kilos-.

Manu Fajardo, sobre una posible venta de Abde al PSG: "¡Mentiras!"

"Son mentiras". Así de tajante y rotundo se ha mostrado Manu Fajardo cuando ha sido preguntado por este posible traspaso. "No es cierto nada de lo que se ha dicho en las últimas semanas sobre el interés del Paris Saint-Germain en fichar a Abde. Son sólo mentiras, nada más", ha insistido el director deportivo en unas declaraciones publicadas en exclusiva por WinWin, portal con sede en Dubái que se dedica a cubrir noticias deportivas -principalmente futbolísticas- en Oriente Medio, el norte de África (países del Magreb) y las principales ligas internacionales.

En la lista del PSG, según vienen destacando numerosos medios deportivos de todo el mundo, no sólo estaría el '10' del Betis, que viene de firmar en la 25/26 los mejores números de su carrera; sino también otros futbolistas de primer nivel que suelen actuar por el costado zurdo del ataque como son Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nico Williams (Athletic Club), Estevao Willian (Chelsea FC), Ibrahim Maza (Bayer 04 de Leverkusen), Saïd El Mala (FC Köln) o Paris Brunner (AS Monaco).

El Barça espera su tajada; el Betis ya se mostró fuerte en verano y Abde es feliz en Sevilla

Con contrato en vigor con el Real Betis hasta el 30 de junio de 2029, la cláusula de rescisión de Abde asciende a los 60 millones de euros y hasta la fecha no hay la más mínima intención de sentarse a negociar una rebaja de esa cifra. Mucho menos, a mitad de temporada. Eso lo sabe el jugador, que además está totalmente de acuerdo. De hecho, en verano llegaron propuestas jugosas que los dirigentes no quisieron estudiar y a las que el marroquí tampoco hizo mucho caso ante la tremenda ilusión que albergaba por jugar la Champions con la camiseta de las trece barras.

Además, cabe recordar que una buena parte de los hipotéticos ingresos por vender a Abde irían a parar a las arcas del FC Barcelona -de ahí que en la Ciudad Condal estén sirviendo como altavoz de estos rumores-, que se reservó un 50 por ciento de los derechos del jugador en su traspaso por 7,5 millones de euros en 2023 y luego cedió otra parte para compensar la abrupta cancelación de la cesión de Vitor Roque en la 24/25. Finalmente, la porción del club azulgrana se ha quedado en torno a un 23% -se calcula con una compleja tabla con cifras graduales según varios supuestos-.