El Betis recibe al Málaga con tres bajas, un regreso importante y el descarte esperado en la lista de Pellegrini

Junior Firpo continúa fuera y conforma la lista de ausencias junto a Cucho Hernández y Facundo Bernal, mientras que Antony vuelve tras caerse a última hora de la Copa

El Betis ha ofrecido a través de sus medios oficiales la lista de 23 convocados para la cita de este sábado que le enfrenta en el derbi regional contra el Málaga después de que Pellegrini hiciera ya algunos apuntes al respecto en la rueda de prensa de este mediodía.

Lo cierto es que la convocatoria apenas presenta novedades con respecto a la última de la Copa y menos aún en relación a la confeccionada para el partido liguero contra el Celta.

En primer lugar, Antony se cayó a última hora del viaje a Madrid para el enfrentamiento copero contra el Navalcarnero que finalmente no se llevó a cabo, pero el brasileño ya se ha entrenado en los dos últimos días con normalidad con el resto del grupo y llega a tiempo para recibir a loa costasoleños con el objetivo de revertir ya su sequía goleadora.

Junior Firpo sigue fuera y Pellegrini tiene tres bajas

Sin embargo, el míster verdiblanco sigue disponer al fin de Junior Firpo tras volver lesionado del anterior parón internacional de selecciones. Ya trabaja con los compañeros, pero el chileno prefirió ser prudente y dejarlo en Sevilla para culminar su puesta a punto y ha mantenido ese planteamiento de cara al partido de mañana por consejo de los médicos. El hispano-dominicano se ha perdido un total de cinco partidos, tres ligueros y dos en la Champions, y este sábado sumará uno más.

Por tanto, a día de hoy, Pellegrini afronta este choque con tres bajas, la de los lesionados Cucho Hernández y Junior, y la del sancionado Facundo Bernal. El colombiano no estará disponible hasta después del parón, posiblemente para el derbi, mientras que el charrúa cumplirá su segundo de los cuatro choques de castigo que le impusieron por su expulsión contra el Barcelona y la dura arbitral.

Iker Losada vuelve al ostracismo

Por otro lado, se cae de la convocatoria Iker Losada, que fue citado por Pellegrini para la Copa del Rey, mientras que permanece el canterano José Antonio Morante, ávido de más oportunidades como bético, pues hasta ahora solo ha jugado un minuto, ante Osasuna, y marcó un tanto.

Esta es la lista completa del Betis para el partido de este sábado contra el Málaga: Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan, Marc Bartra, Antony, Pablo Fornals, Ez Abde, Fran García, Ángel Ortiz, Diego Conde, Álvaro Fidalgo, Valentín Gómez, Rodrigo Riquelme, Nelson Deossa, Troy Parrott, Giovani Lo Celso, Marc Roca, Isco, Aitor Ruibal, Dani Ceballos, José Antonio Morante y Manu González.