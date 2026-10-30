Antony sigue dando buenas noticias al Betis y a Pellegrini antes de enfrentarse al Málaga

El extremo brasileño sigue estando presente con el grupo a horas de enfrentarse al Málaga, por lo que Cucho Hernández se antoja la única baja reseñable antes de un nuevo enfrentamiento liguero

Esta semana futbolística, sin lugar a duda, ha estado marcada por la tragedia ferroviaria de Urda, en la provincia de Toledo. Cuando todo tenía que ser una auténtica fiesta por la Copa del Rey, esa ilusión acabó convirtiéndose en unos días donde el hablar de fútbol se resulta casi complicado. El Real Betis ha sido uno de los equipos que más ha vivido las consecuencias, teniendo que ser pospuesto su eliminatoria de la primera ronda de la Copa del Rey, frente al Navalcarnero, hasta el 12 de noviembre. Una fecha que coincide con el parón, pero una decisión que prefería el equipo verdiblanco al consultar con los técnicos pertinentes.

Este fin de semana, el fútbol será uno de los focos de homenaje de todas las víctimas que ha dejado este accidente. Y, en este caso la ciudad de Sevilla, lo hará en un gran espectáculo futbolístico. Tras muchos años de ausencia, regresa a Primera División uno de los derbis autonómicos más bonitos a nivel nacional. Real Betis y Málaga volverán a verse las caras, aunque en un escenario muy distinto como es el Estadio de La Cartuja. Los años de ausencia del equipo de la Costa del Sol en Primera han sido coetáneos a los de crecimiento de la entidad bética que, con un proyecto sólido, ha conseguido asentarse en competiciones europeas y jugar la Champions League.

En la sesión de entrenamiento de esta mañana, de cara a seguir preparando el duelo frente al equipo malagueño, apenas se han visto novedades. El extremo brasileño Antony sigue entrenando con normalidad, por lo que se puede dar por superado el proceso gripal que le hizo no viajar a Madrid para el duelo frente al Navalcarnero. La única baja que se detecta, al igual como lleva pasando en el resto de sesiones, es la de Cucho Hernández. Junior Firpo, por su parte, sigue acumulando minutos en los entrenos; aunque aún no se ha especificado cuando puede estar de regreso en las convocatorias.

Un partido especial para dos protagonistas

Este partido es especial por lo que significa que vuelva una de las rivalidades más míticas del fútbol español. Sin embargo, no es sólo único para los aficionados, ya que dos de los protagonistas del mismo también sentirán mariposas en el estómago. Tanto Manuel Pellegrini como Isco Alarcón volverán a enfrentarse a su Málaga al que tantas alegrías dieron en los tiempos del EuroMálaga. Únicamente hay que recordar la temporada 12/13 donde, un gol de fuera de juego en el Signal Iduna Park, alejó de forma cruel el sueño de que ese equipo pudiese estar en las semifinales de la máxima competición continental.

De hecho, el chileno no dudó en recordar ese momento en la comparecencia de prensa antes de medirte al Porto. "Sin lugar a dudas, fue un partido importante el Dortmund-Málaga. Para todos los que critican al VAR, ya no hay posibilidad de que eso suceda. Más que acordarme de eso, recuerdo que aquel año en Málaga se fueron ocho o nueve jugadores antes de comenzar la Champions. Ese grupo, al que a lo mejor se le habían ido los jugadores más importantes, nos permitió llegar a cuartos", declaró.