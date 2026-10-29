La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 30 de octubre de 2026

El Sevilla cumple en su estreno copero y avanza a la siguiente ronda, Ancelotti descarta al Betis de sus planes para el parón internacional y el Cádiz se lleva el derbi ante el Xerez

La portada de ESTADIO Deportivo de este viernes tiene como protagonista al Sevilla FC, que selló su pase a la segunda ronda de la Copa del Rey tras imponerse por 0-3 al Sporting de Hortaleza, en un encuentro en el que Luis García Plaza permitió debutar a cinco jugadores. En clave verdiblanca, la atención se dirige a Brasil, donde Carlo Ancelotti prepara los amistosos de noviembre ante Japón y Singapur sin incluir a Natan ni a Antony.

El Sevilla FC arrancó su camino en la Copa del Rey con una victoria por 0-3 ante el Sporting de Hortaleza, un resultado que le permite superar la eliminatoria y seguir adelante en el torneo. Los nervionenses resolvieron el encuentro gracias a los tantos de Robbie Ure, Peque Fernández y Rubén Vargas, en una noche que también sirvió para que Luis García Plaza diera oportunidades a futbolistas con menos protagonismo y propiciara el debut de cinco jugadores.

El triunfo supone el primer paso del Sevilla en una competición que puede ofrecerle una vía para ganar confianza y avanzar en una temporada en la que cada oportunidad de competir resulta importante.

La selección brasileña prepara sus próximos compromisos internacionales, con Japón y Singapur como rivales durante el parón de noviembre. Carlo Ancelotti realiza una convocatoria renovada en la que no tienen cabida los futbolistas del Betis Natan y Antony.

La ausencia de ambos supone un contratiempo para los jugadores verdiblancos, que tendrán que seguir trabajando en su club para intentar ganarse una oportunidad en futuras convocatorias. El buen rendimiento con el Betis será importante para mantener abiertas sus opciones de entrar en los planes del seleccionador brasileño.

El Cádiz asalta Chapín y se lleva el derbi copero

El Cádiz se impuso por 1-3 al Xerez en Chapín y avanzó en la Copa del Rey después de remontar el tanto inicial de Jaime López. El encuentro reunió a más de 16.000 espectadores y tuvo un desenlace favorable para el conjunto cadista.

Cristian Gutiérrez, García Pascual y Borja Vázquez firmaron los goles de la remontada, dando la vuelta a un partido que había comenzado de cara para los locales. El Cádiz supo reaccionar y terminó imponiendo su eficacia para llevarse un derbi provincial que dejó un gran ambiente en las gradas.