El accidente de Toledo deja en un segundo plano el deporte, las elecciones y todo lo demás en una España consternada

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 29 de octubre de 2026

DURO TRAGO

Un gravísimo accidente ferroviario, que deja al menos 68 muertos y decenas de heridos en Toledo, deja en un segundo plano una Copa del Rey que ha distribuido los partidos que se debían jugar el miércoles en varias jornadas; entre ellos el Navalcarnero - Betis, que será el 12 de noviembre

PRESIÓN POR CASTRÍN

El Sevilla continúa trabajando para su ampliación hasta 2030 con la voluntad del central a su favor, pero el tiempo ya corre en contra a dos meses de que pueda negociar con quien quiera

HORTALEZA - SEVILLA: NO HACE MUCHAS PRUEBAS

Luis García Plaza se la juega en la Copa (21:00 h) con cinco del filial, sin cuatro fijos y advertidos por los resultados del martes

CRISTIANO GANA A MESSI Y SI SE LLEVA EL BOAT

El astro portugués ha sido condecorado con este nuevo galardón por su éxito en la edición de 2008, cuando aún jugaba en el Manchester United