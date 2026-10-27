La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 27 de octubre de 2026

La Gala del Balón de Oro celebrada este pasado lunes en Londres ocupa gran parte de la portada de ESTADIO Deportivo para este martes, en la que también tienen su sitio el encuentro entre el Sevilla FC y Osasuna, o el interés del Betis en Sergio Camello, que a partir de enero podría negociar como agente libre

La portada de ESTADIO Deportivo para este martes 27 de octubre de 2026 cuenta con tres noticias claramente diferenciadas.

Sergio Camello, oportunidad de mercado para el Betis: Sostén rayista con siete goles y una asistencia en nueve partidos, ya se le relacionó con los heliopolitanos a finales del mercado invernal de la 24/25, aunque su inminente condición de agente libre añade atractivo a un delantero muy del gusto de la dirección deportiva que encabeza Manu Fajardo.

Sevilla FC 2-0 CA Osasuna: Mágico Nervión: Un tanto de Isaac Romero cuando más dominaban los navarros y una contra finiquitada por Félix Correia, tras un palo de Juan Iglesias y un paradón de Aitor Fernández a Kike Salas, devuelven a los blanquirrojos a la senda del triunfo en un Sánchez-Pizjuán que llevaba 37 días sin fútbol.No le había ido especialmente bien a un Sevilla FC que en las tres últimas jornadas había cosechado dos derrotas frente al FC Barcelona y el Real Madrid, amén de un empate sobre la bocina del Levante UD en un duelo aparentemente encarrilado en el alargue. El retorno a Nervión más de un mes después (37 días, con un larguísimo parón internacional de por medio) brindó el reencuentro blanquirrojo con el triunfo. Y eso que enfrente estaba un CA Osasuna que no se le daba especialmente bien el último lustro, como tampoco su 'nuevo' técnico, pero Isaac Romero, cuando más dominaban los foráneos, y Félix Correia, en una contra, finiquitaron un 2-0 que no llegó antes por el palo y por Aitor Fernández.

Harry Kane se lleva el Balón de Oro 2026: El delantero del Bayern de Múnich y de la selección ingles, se corona en Londres con el sexto Balón de Oro de Inglaterra y el primero desde Michael Owen en 2001. Alexia Putellas se llevó el femenino, siendo el Kopa para Lamine y De la Fuente el mejor entrenador.