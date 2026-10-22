La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 23 de octubre de 2026

Gabriel Suazo reivindica la ambición del Sevilla, el Betis mira a París y el Getafe de Bordalás queda señalado tras encajar cinco goles ante el Lugano

La portada de ESTADIO Deportivo de este viernes tiene como protagonista a Gabriel Suazo, capitán del Sevilla FC, que analiza el cambio de mentalidad del equipo tras pasar de luchar por la permanencia a estar en Europa. El chileno destaca la ambición del vestuario y la importancia de mantener la exigencia en cada partido. En clave verdiblanca, la atención se dirige a Ez Abde y a la posibilidad de que el PSG ponga sus ojos en él con la lesión de Kvaratskhelia.

El Sevilla FC atraviesa una etapa en la que mira hacia abajo y ve mucho fondo. Gabriel Suazo, capitán del conjunto nervionense, pone el acento en la evolución del equipo y en la ambición con la que afronta esta temporada, después de un curso anterior marcado por la lucha por la permanencia.

El futbolista chileno recuerda la sensación que vivió el equipo en Pamplona la pasada campaña y la contrasta con la mentalidad actual del vestuario. Su mensaje es claro: el Sevilla quiere competir en cada encuentro y evitar que sus rivales se sientan cómodos sobre el terreno de juego.

"Sin decir que el año pasado no tuvimos actitud, esta temporada salimos a competir cada partido, a evitar que el rival te cree peligro", explica Suazo. El capitán también rememora la imagen de aquel encuentro en Pamplona, cuando sintió que el equipo volvía a mostrar el carácter que exige vestir la camiseta sevillista.

El gran momento de Ez Abde no pasa desapercibido y en el Betis existe el temor de que el Paris Saint-Germain pueda llamar a su puerta. La situación de Khvicha Kvaratskhelia abre un escenario que invita a mirar hacia el extremo verdiblanco, cuyo rendimiento no deja de crecer y que ya había sonado en el pasado para los parisinos.

En Francia existe la posibilidad de realizar fichajes extraordinarios fuera del plazo habitual, un factor que alimenta la preocupación en Heliópolis. Abde cuenta con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros, una cifra que marcaría cualquier posible operación si el PSG decidiera dar el paso.

Por ahora, no significa que exista una oferta ni una negociación abierta, pero el Betis permanece atento a cualquier movimiento que pueda poner en riesgo la continuidad de uno de sus futbolistas más determinantes.

El Getafe sufrió una dura derrota por 2-5 ante el Lugano, en un encuentro en el que concedió demasiadas facilidades defensivas y terminó pagando caro sus errores. El resultado dejó una imagen muy negativa del equipo azulón ante su público.

José Bordalás no ocultó su malestar tras el partido y dejó una frase contundente: "Como entrenador no merezco esto". El técnico mostró así su frustración por el desarrollo del encuentro y por las facilidades que encontró el rival para generar peligro.