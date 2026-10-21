La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 22 de octubre de 2026

El Betis convierte lo extraordinario en rutina con un nuevo triunfo en la Champions, el Sevilla de García Plaza perfila su ataque ante Osasuna y el Real Madrid prolonga su racha triunfal en Europa

La portada de ESTADIO Deportivo de este jueves tiene al Real Betis como gran protagonista tras su victoria ante el Feyenoord. El equipo de Manuel Pellegrini ha firmado un pleno de nueve puntos en las tres primeras jornadas de la Champions League y empieza a mirar con ambición hacia las eliminatorias. Mientras tanto, el Sevilla FC prepara su próximo compromiso liguero con García Plaza pendiente de ordenar sus opciones en ataque. En Europa, el Real Madrid también volvió a golear y sumó su tercera victoria consecutiva.

El Real Betis sigue dando pasos firmes en su regreso a la máxima competición continental. El conjunto de Manuel Pellegrini venció por 1-0 al Feyenoord y ya suma nueve puntos de nueve posibles después de las tres primeras jornadas de la Champions League.

Isco Alarcón fue decisivo al transformar el penalti que permitió a los verdiblancos llevarse el encuentro. Más allá del resultado, el equipo volvió a demostrar que sabe competir en Europa y que puede sacar adelante partidos exigentes sin necesidad de desplegar siempre su mejor versión.

El pleno de victorias coloca al Betis en una posición favorable para acercarse a las eliminatorias. Después de superar a Lille, Oporto y Feyenoord, los heliopolitanos pueden empezar a mirar más allá de la clasificación y plantearse objetivos ambiciosos. En el horizonte aparecen la visita al Borussia Dortmund y, posteriormente, el Gran Derbi liguero ante el Sevilla.

El Sevilla FC centra ahora su atención en la preparación del encuentro frente a Osasuna. García Plaza contará con sus tres delanteros después de tres partidos en los que no ha podido disponer de uno de ellos, por lo que tendrá que decidir cómo organiza sus opciones ofensivas.

El técnico deberá establecer un orden de prioridades entre sus atacantes y valorar si apuesta por un solo punta o si se decanta por jugar con dos. La decisión marcará el planteamiento del equipo para una cita en la que los nervionenses tratarán de encontrar soluciones en ataque.

El Real Madrid sumó este miércoles su tercera victoria europea consecutiva al imponerse por 4-1 al RB Leipzig. El conjunto blanco volvió a mostrar su capacidad ofensiva en una noche en la que Bernardo Silva estrenó su cuenta goleadora con la camiseta madridista, según la información de la portada. Güler, Mbappé y Diomande también contribuyeron al triunfo, que permite al equipo mantener su buen recorrido en la competición continental.