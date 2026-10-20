La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 21 de octubre de 2026

El Betis busca seguir creciendo en la Champions ante el Feyenoord, el Sevilla planta cara a LaLiga con una queja formal y el PSG asesta la primera derrota de la temporada al Barça

La portada de ESTADIO Deportivo de este miércoles pone el foco en los retos europeos de los equipos españoles y en un nuevo frente institucional para el Sevilla. El Real Betis vuelve a la Champions League con la oportunidad de acercarse a su primer objetivo, meterse entre los 24 primeros de la fase de liga, después de comenzar con dos victorias ante Lille y Oporto. En Nervión, el club ha decidido elevar una queja formal al Departamento de Competiciones de LaLiga por la producción audiovisual del partido frente al Real Madrid. Mientras tanto, el Barcelona encajó su primera derrota de la temporada al caer por 4-2 ante el Paris Saint-Germain.

El Real Betis afronta este miércoles una nueva cita en la Champions League con el objetivo de prolongar su buen arranque continental. El conjunto verdiblanco se mide al Feyenoord con la posibilidad de dar otro paso hacia la clasificación para la siguiente ronda.

Tras sumar dos victorias en el inicio de la competición, ante Lille y Oporto, el equipo de Manuel Pellegrini aspira a mantenerse entre los primeros clasificados. El objetivo inmediato pasa por acabar entre los 24 mejores de la fase de liga, una posición que permitiría continuar adelante en el torneo.

El Sevilla FC ha decidido dar un paso más en su respuesta a lo sucedido durante el partido frente al Real Madrid. El club ha comunicado el envío de una queja formal al Departamento de Competiciones de LaLiga, centrada en la producción audiovisual del encuentro disputado ante el conjunto blanco.

La entidad nervionense cuestiona el tratamiento televisivo del partido y considera que existen motivos para trasladar sus reclamaciones por los contenidos emitidos. La queja incluye un elevado número de exigencias dirigidas a la patronal, en un movimiento que abre un nuevo frente institucional.

El FC Barcelona sufrió su primera derrota de la temporada en la Champions League tras caer por 4-2 ante el Paris Saint-Germain. El conjunto francés se llevó un triunfo de peso, con Fabián Ruiz entre los goleadores, y aprovechó el resultado para situarse como líder en solitario de la clasificación.

El equipo azulgrana no pudo frenar el empuje del PSG, que terminó imponiendo su capacidad ofensiva en un encuentro de máxima exigencia. La derrota supone el primer tropiezo del curso para los de Hansi Flick y obliga al Barcelona a reaccionar en las próximas jornadas si quiere mantenerse en la pelea por los primeros puestos.