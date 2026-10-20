PSG - Barcelona, en directo el partido de la Champions en vivo online

Sigue en ESTADIO Deportivo esta final anticipada entre dos aspirantes de fútbol bonito frente a frente en un duelo que pondrá a prueba el gran momento de los azulgranas y las credenciales del vigente campeón; Flick tendrá que ajustar al equipo ante las bajas y pensando en el Clásico ante un rival que vuelve a carburar y que quiere seguir siendo la referencia continental

Pocos partidos reúnen tantos alicientes como el que protagonizarán el París Saint-Germain y el Barcelona en el Parque de los Príncipes. Dembélé contra Lamine Yamal, Vitinha frente a Pedri, Kvaratskhelia contra Raphinha y dos equipos que han convertido el fútbol ofensivo en su principal seña de identidad. El cartel es de auténtico lujo entre dos candidatos a pelear por todos los títulos y que, en las últimas temporadas, han protagonizado algunos de los enfrentamientos más atractivos del panorama europeo.

La cita llega, además, a pocos días del Clásico, un factor que obliga a Hansi Flick a gestionar esfuerzos y riesgos en una plantilla que atraviesa un gran momento, pero que afronta el compromiso con importantes contratiempos en defensa.

Los problemas defensivos condicionan a Flick

El Barcelona aterriza en París después de firmar dos goleadas europeas ante el Feyenoord (5-1) y el Galatasaray (1-4). Su balance de once victorias en otros tantos partidos, con 48 goles a favor y once en contra, refleja el extraordinario arranque de los azulgranas, aunque el examen de esta noche será de una exigencia muy superior.

Andreas Christensen, Eric García y Jules Koundé son las bajas que más condicionan al técnico alemán. Gerard Martín, sustituido por precaución ante el Betis, ha entrado finalmente en la convocatoria, mientras que la presencia del joven Álex Campos, procedente del filial, representa una alternativa para completar la defensa.

Pau Cubarsí y Gerard Martín podrían formar en el eje de la zaga, aunque Flick también maneja la posibilidad de retrasar a Rodri para proteger a Martín de cara al Clásico. En ese escenario, Marc Bernal o Gavi acompañarían a Pedri en el centro del campo.

Lamine Yamal, ante una defensa tocada

Con tantos interrogantes atrás, el Barcelona necesitará mantener su pegada. Lamine Yamal llega en estado de gracia y vuelve a situarse como una de las grandes amenazas para un PSG que tampoco podrá contar con Nuno Mendes.

La lesión del lateral portugués supone un contratiempo importante para Luis Enrique, especialmente por el costado que acostumbra a explotar el extremo azulgrana. Lucas Digne aparece como alternativa, aunque tendrá la complicada misión de contener a uno de los futbolistas más desequilibrantes del momento.

En ataque, la probable vuelta de Raphinha a la titularidad, la continuidad de Dani Olmo como falso nueve y el protagonismo de Fermín López ofrecen distintas soluciones a Flick para intentar desarmar al vigente campeón.

Luis Enrique busca confirmar la reacción del PSG

El conjunto parisino también llega con argumentos para creer en la victoria. Después de un comienzo irregular, los de Luis Enrique han recuperado sensaciones y vuelven a mostrar una versión más cercana a la que les llevó a conquistar Europa en las dos últimas temporadas.

El técnico asturiano, que se medirá por cuarta vez al equipo de sus amores al frente del PSG, ha reservado a Dembélé para llegar en las mejores condiciones a una cita que supone mucho más que tres puntos. En París también quieren medir su verdadero nivel ante uno de los equipos más en forma del continente.