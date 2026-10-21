Luis Enrique evita caer en la trampa: "Nada de pensar que somos mejores o especiales"

El asturiano destacó la capacidad de sus jugadores para adaptarse y, pese a la victoria, lanzó un mensaje de prudencia y llevó la contraria a Hansi Flick tras el partido

El PSG logró imponerse al Barcelona 4-2 en un partido de máxima exigencia que respondió a las expectativas de Luis Enrique.

El técnico asturiano reconoció la dificultad de enfrentarse al conjunto azulgrana y destacó tanto el rendimiento defensivo de los suyos durante la primera mitad como su capacidad para reaccionar cuando los visitantes apretaron tras el descanso.

"He visto un partido como esperaba. Muy difícil y complicado. No te das cuenta del nivel del Barça hasta que te enfrentas a ellos. Ha sido muy igualado. Muy bien la primera parte, controlando al Barça y recuperando balones en campo contrario. En la segunda parte hemos sufrido 10-15 minutos pero luego hemos vuelto a retomar. Nos hemos adelantado y eso nos ha tranquilizado".

La adaptación, clave para ganar títulos

Una de las ideas que más quiso recalcar Luis Enrique fue la necesidad de saber interpretar cada partido y modificar el planteamiento cuando las circunstancias lo exigen. El preparador defendió que los grandes equipos deben estar preparados para dominar con el balón, presionar arriba o replegarse si el rival consigue superar su primera línea.

"Para poder ganar partidos y títulos importantes y contra rivales del mismo nivel que tú, hay que saber adaptarse a las situaciones de juego. Hemos tenido que hacer bloque bajo en 15 minutos pero sabemos hacer transiciones. Saber adaptarse. El año pasado con el Bayern nos tocó defender sí o sí. Los rivales son de alto nivel y te pueden ganar los partidos".

El técnico recordó así que ni siquiera un equipo de la categoría del PSG puede imponer siempre su fútbol durante los 90 minutos. Ante rivales con recursos como el Barcelona, la capacidad para resistir y aprovechar los espacios resulta tan importante como el control del juego.

"La primera trampa sería pensar que somos mejores"

Pese a las declaraciones de Hansi Flick asumiendo la superioridad del PSG en el fútbol actual, Luis Enrique quiso rebajar cualquier posible exceso de confianza tras esta victoria de prestigio.

El exseleccionador español considera que el PSG debe mantener los pies en el suelo y no interpretar el resultado como una demostración de superioridad permanente. Su advertencia fue directa en este sentido, muy en la línea de sus declaraciones.

"La primera trampa sería si pensamos que somos mejores o especiales. Hoy hemos hecho un gran trabajo defensivo, especialmente los delanteros. Hemos sido muy superiores en cuanto a recuperación de balón en la primera parte y eso es gracias a nuestros delanteros. O defiendes con ayudas o es imposible defender a jugadores como Pedri, Dani Olmo...", declaró.

El preparador puso el acento en el compromiso de los atacantes a la hora de presionar y ayudar al resto del equipo en labores defensivas. Para Luis Enrique, el esfuerzo defensivo colectivo fue una de las claves para limitar las opciones del Barcelona, especialmente durante una primera mitad en la que los parisinos consiguieron recuperar numerosos balones en campo contrario.

Su amor azulgrana sigue intacto

Por último, el técnico asturiano se refirió a su vinculación con el Barcelona, club al que entrenó y con el que mantiene una relación especial.

Sin embargo, dejó claro que su pasado como azulgrana no altera su compromiso actual con el PSG ni la satisfacción que le producen los éxitos de su equipo. "Soy culé, pero soy un profesional y disfruto con las victorias de mi equipo".