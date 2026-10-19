PSG - Barcelona: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de Champions League

El conjunto azulgrana visita el Parque de los Príncipes en una prueba de máxima exigencia ante el vigente campeón de Europa; ambos llegan con pleno de victorias en la competición continental y con importantes novedades en sus alineaciones

El FC Barcelona afronta este martes 20 de octubre a partir de las 21:00 horas uno de los grandes desafíos de su inicio de temporada. El equipo de Hansi Flick visita al Paris Saint-Germain de Luis Enrique en la tercera jornada de la fase liga de la Champions League, un enfrentamiento que reúne a dos de los principales aspirantes al título y que puede empezar a marcar diferencias en la lucha por los primeros puestos. Los azulgranas aterrizan en París después de golear al Betis (2-5) en La Cartuja, aunque las lesiones sufridas en ese encuentro han complicado los planes del técnico alemán.

Enfrente estará un PSG que también ha comenzado con fuerza su defensa del título europeo y que contará con el respaldo de su afición en un Parque de los Príncipes que presentará un gran ambiente. El reencuentro de Luis Enrique con el Barça, además, añade un componente especial a una cita que promete emociones fuertes.

El Barcelona llega lanzado, pero muy tocado en defensa

El conjunto azulgrana atraviesa un momento extraordinario en cuanto a resultados. Suma once victorias en once partidos esta temporada y ha comenzado su recorrido en la Champions con dos triunfos contundentes: un 5-1 frente al Feyenoord y un 1-4 ante el Galatasaray. La goleada contra el Betis ha confirmado el potencial ofensivo de un equipo que encuentra en Lamine Yamal se destaca como principal argumento.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para Hansi Flick. La visita a París llega marcada por una acumulación de problemas físicos que afecta especialmente a la defensa. Jules Koundé y Eric García terminaron lesionados en La Cartuja y no estarán disponibles para el encuentro. En el caso del futbolista catalán, las primeras estimaciones apuntan a varias semanas de baja.

A ellos se suma Andreas Christensen, mientras que Gerard Martín también acabó con molestias el partido ante el Betis. El canterano ha entrado en la convocatoria y podría ser titular si está en condiciones de competir, aunque Flick tendrá que valorar los riesgos antes de tomar una decisión. Roony Bardghji completa la lista de ausencias.

El técnico alemán deberá recomponer la retaguardia para medirse a uno de los ataques más peligrosos de Europa. La capacidad de los azulgranas para mantener el equilibrio defensivo será determinante ante un rival que castiga cualquier pérdida.

El PSG de Luis Enrique llega descansado y en plena reacción

El Paris Saint-Germain también ha arrancado con dos victorias en la Champions League. Primero goleó al Slovan Bratislava por 6-1 y después dio un golpe sobre la mesa al imponerse por 4-2 al Manchester City en el Etihad Stadium.

Aunque su inicio en la Ligue 1 ha sido algo irregular, el equipo parisino ha ido recuperando sensaciones y llega a la cita después de remontar al Estrasburgo (1-3). Los cambios introducidos por Luis Enrique en la segunda mitad resultaron decisivos, con Ousmane Dembélé como protagonista gracias a un gol y una asistencia.

Además, el entrenador asturiano ha podido dosificar a varios de sus titulares durante el último compromiso liguero. Achraf Hakimi, Dembélé, Désiré Doué y Vitinha comenzaron desde el banquillo, mientras que Fabián Ruiz y Willian Pacho no disputaron ningún minuto.

La principal ausencia será la de Nuno Mendes, lesionado en el encuentro ante el Estrasburgo. El resto de las piezas importantes del equipo estarán disponibles, por lo que Luis Enrique podrá alinear un once muy reconocible para enfrentarse a su antiguo club.

¿Dónde ver por TV el PSG - Barcelona de la Champions League?

El partido entre el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona se disputará este martes 20 de octubre, a partir de las 21:00 horas, en el Parque de los Príncipes de París.

En España, el encuentro podrá seguirse en directo a través de Movistar Plus+, en los canales de M+ Liga de Campeones. También se podrá consultar la última hora, las alineaciones oficiales y el desarrollo del choque mediante el directo de ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables del PSG y el Barcelona

Las bajas condicionan especialmente los planes de Flick, que tendrá que buscar soluciones en defensa. Luis Enrique, por su parte, podrá mantener buena parte del bloque que le ha llevado a conquistar la Champions, con la única ausencia destacada de Nuno Mendes.

Alineación probable del PSG: Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Digne; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Alineación probable del Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

El Barcelona buscará prolongar su espectacular dinámica y dar un golpe de autoridad ante el vigente campeón, mientras que el PSG tratará de aprovechar el factor campo y las dificultades defensivas de su rival. Con ambos equipos invictos en Europa, el duelo de París se presenta como una de las grandes citas de esta tercera jornada de la Champions League.