Doble comunicado médico: Flick lamenta dos bajas confirmadas para París

El técnico alemán pierde a dos defensas para la cita de Champions y tiene en el aire la presencia del francés en el Clásico ante el Real Madrid; Luis Enrique tampoco podrá contar con Nuno Mendes

Hansi Flick tiene ya dos bajas confirmadas en defensa para el partido ante el PSG. Imago

El FC Barcelona afrontará el partido del martes contra el Paris Saint-Germain con dos bajas confirmadas en defensa.

Las pruebas médicas realizadas este domingo han ratificado las lesiones de Eric García y Jules Koundé, que acabaron con problemas físicos la goleada por 2-5 ante el Real Betis.

La situación obliga a Hansi Flick a reorganizar su zaga para visitar al vigente campeón de Europa, aunque el conjunto parisino también ha recibido malas noticias: Nuno Mendes estará fuera durante las próximas semanas por una lesión muscular.

Eric García, entre tres y cuatro semanas de baja

La lesión más importante por sus plazos de recuperación es la de Eric García. El club azulgrana ha confirmado que sufre una lesión en el músculo recto anterior del muslo derecho, un contratiempo que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego entre tres y cuatro semanas.

El defensa, que abandonó La Cartuja con evidentes molestias, se perderá así el duelo de Champions ante el PSG y el Clásico del próximo domingo contra el Real Madrid. Tampoco estará disponible para los siguientes compromisos ligueros ante el Alavés y el Atlético de Madrid, ni para el encuentro europeo frente al Aston Villa.

Koundé, descartado para París y duda para el Clásico

Tampoco podrá jugar en el Parque de los Príncipes Jules Koundé. El internacional francés sufre un esguince en el tobillo izquierdo, después de terminar el encuentro ante el Betis con molestias y llegar a Barcelona con una cojera visible.

En su caso, el Barça no ha establecido un plazo concreto de recuperación. Su evolución durante los próximos días determinará si puede estar disponible para medirse al Real Madrid, aunque a día de hoy su presencia se da casi por descartada. Su ausencia ante el PSG ya está confirmada.

Gerard Martín, única nota positiva

La situación de Gerard Martín es más tranquilizadora. El defensor también acabó con molestias ante el Betis y fue sustituido al descanso, pero el club no ha emitido parte médico y las informaciones apuntan a que sufre solo un golpe con inflamación, sin que el club haya comunicado una lesión.

Por tanto, en principio estará disponible para viajar a París. Su presencia puede resultar especialmente importante para formar pareja con Pau Cubarsí en el centro de la defensa, mientras Flick busca una solución para el lateral derecho.

Christensen continúa en la enfermería

A las dos bajas se suma Andreas Christensen, que ya se lesionó antes del último parón internacional. El central danés padece una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo y todavía necesitará varias semanas para recuperarse.

Su ausencia reduce aún más las alternativas de Flick en defensa justo antes de dos partidos de máxima exigencia. Con Eric García, Koundé y Christensen fuera de combate, el técnico alemán tendrá que ajustar las piezas disponibles para competir en París.

El míster germano tendrá que encontrar una solución para el lateral derecho, con Joao Cancelo y Xavi Espart entre las opciones.

Nuno Mendes también será baja en el PSG

El Barcelona no será el único equipo que llegue mermado a la cita europea. El PSG ha confirmado que Nuno Mendes sufre una lesión en el muslo izquierdo y estará de baja durante las próximas semanas, por lo que no podrá enfrentarse al conjunto azulgrana.

El lateral portugués se lesionó en la victoria parisina ante el Estrasburgo (1-3), tuvo que abandonar el terreno de juego y dejó a su equipo con diez futbolistas al haber agotado Luis Enrique los cambios.

Su ausencia supone un contratiempo importante para el técnico asturiano, que pierde así a un futbolista fundamental en el carril izquierdo y deberá buscar alternativas para frenar el peligro ofensivo del Barça.