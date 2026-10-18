Preocupante imagen de Koundé tras el Betis-Barça: llega cojeando y está pendiente de pruebas

La victoria en La Cartuja ha dejado un balance agridulce para Flick, que podría perder hasta tres defensas en una semana decisiva; el retraso en el vuelo de Sevilla por el temporal tampoco ayuda en los tiempos para preparar la cita continental; en el PSG, Nuno Mendes se lesiona y está ya descartado para tapar a Lamine

El FC Barcelona ha regresado este domingo a la la Ciudad Condal con varias preocupaciones importantes de cara al compromiso del próximo martes ante el Paris Saint-Germain. Eric García, Jules Koundé y Gerard Martín están siendo sometidos a pruebas médicas para determinar el alcance de las molestias con las que terminaron el encuentro frente al Betis, en el que los azulgranas se impusieron por 2-5.

Koundé, el caso que apunta a mayor gravedad

La situación más preocupante es la de Koundé. El defensa francés ha llegado a las instalaciones del club con una evidente cojera y se ha dirigido directamente al centro médico de la Ciudad Deportiva azulgrana, sin pasar por el vestuario, para ser examinado por los servicios médicos azulgranas.

Las imágenes de su llegada han disparado las alarmas en un momento especialmente delicado, con la visita al PSG a la vuelta de la esquina y el clásico frente al Real Madrid programado para el próximo domingo.

Tampoco terminó el partido sin problemas Eric García, que tuvo que abandonar el terreno de juego en el tramo final después de marcar uno de los tantos del conjunto azulgrana. El futbolista sufrió molestias en el cuádriceps de la pierna derecha y su disponibilidad para el encuentro europeo dependerá de los resultados de las exploraciones.

El tercer caso es el de Gerard Martín, sustituido precisamente por Eric García en el descanso. El defensa presenta una inflamación en el pie y también está pendiente de conocer el alcance exacto de sus problemas físicos.

Evidentemente, los tres son duda para viajar a París, aunque será necesario esperar a los resultados médicos para determinar si alguno de ellos puede estar disponible finalmente.

El retraso del vuelo obliga a cambiar los planes de Flick

A los contratiempos físicos se ha sumado un imprevisto logístico que ha alterado la planificación del cuerpo técnico. La expedición azulgrana tenía previsto regresar a Barcelona durante la madrugada del sábado al domingo, una vez concluido el encuentro ante el Betis, pero las adversas condiciones meteorológicas en Cataluña impidieron el despegue desde Sevilla.

Los jugadores llegaron a permanecer unas tres horas en el avión en el aeropuerto de San Pablo, a la espera de que mejorasen las condiciones para emprender el viaje. Finalmente, la expedición tuvo que regresar al hotel de concentración y pasar la noche en la capital hispalense, antes de conseguir un hueco para volar este domingo al mediodía.

El contratiempo obligó a Flick a modificar sus planes de entrenamiento. La sesión prevista para la mañana del domingo se convirtió en un trabajo suave de recuperación en el interior de las instalaciones, sin salir al césped. El técnico deberá reorganizar ahora la preparación de un encuentro de máxima exigencia, con apenas dos días por delante antes de visitar al vigente campeón de Europa.

El retraso también ha reducido el margen para evaluar a los futbolistas con problemas físicos y preparar los detalles tácticos de una cita en la que el Barça necesita llegar con sus mejores efectivos posibles.

Nuno Mendes, casi descartado para el PSG

Las dudas no se limitan al bando azulgrana. El Paris Saint-Germain también afronta el compromiso con problemas físicos en su plantilla y tiene prácticamente descartado a Nuno Mendes, según adelantó Le Parisien.

El lateral izquierdo portugués sufre una lesión en el muslo que se produjo en el encuentro del sábado frente al Estrasburgo. Mendes, que había entrado al terreno de juego en la segunda parte, tuvo que retirarse después de notar un pinchazo en el minuto 86, poco después del gol de Ousmane Dembélé que culminó la remontada parisina.

Tras unas primeras exploraciones que sugerían que la lesión no iba a revestir gravedad, el PSG ha emitido un comunicado en el que informa que el jugador está lesionado y que estará ausente "durante las próximas semanas". Evidentemente, el internacional luso está descartado para el duelo ante el Barcelona.

Luis Enrique deberá buscar alternativas para cubrir una posición especialmente sensible, ya que el portugués es uno de los futbolistas más determinantes del mundo en su posición, sobre todo en la complicada tarea de defender a Lamine Yamal en el uno contra uno.

Así las cosas, Lucas Digne se erige como la mejor opción de Luis Enrique para tapar las acometidas del '10' del Barça. El exbarcelonista no tiene una gran confianza en estos momentos ya que su rendimiento en el arranque de temporada no ha terminado termina de ofrecer garantías suficientes. La otra posibilidad del técnico asturiano pasa por recolocar a Zaïre-Emery en esa demarcación.