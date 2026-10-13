Galatasaray - Barcelona, en directo el partido de la Jornada 2 de la Champions League en vivo online

En ESTADIO Deportivo estamos en directo desde dos horas antes del Galatasaray - Barcelona, correspondiente a la segunda jornada de la Champions League. Te contamos toda la previa, las alineaciones, la última hora de ambos equipos y, a partir del pitido inicial, el minuto a minuto

¡No os perdáis nada y acompañadnos desde ya en la previa de este Galatasaray - Barça! ¡Arrancamos!

¡Muy buenas! ¡Bienvenidos al directo de Estadio Deportivo! Ya estamos preparados para vivir la previa de un partidazo entre el Galatasaray y el Barcelona, con todos los focos puestos en el conjunto azulgrana y en un ambiente que promete ser espectacular.

Hansi Flick cuenta con varias opciones para configurar su once de esta noche, aunque tendrá que hacerlo condicionado por las a usencias de Raphinha, Christensen, Frenkie de Jong y Bardghji, todos ellos lesionados. La principal incógnita está en la referencia ofensiva: ¿mantendrá a Gabriel Jesus como delantero centro o apostará por Anthony Gordon en esa posición? Si el inglés ocupa la punta de ataque, Karim Adeyemi podría entrar en el extremo izquierdo.

El Barcelona se medirá al Galatasaray por undécima vez en su historia . El último cara a cara entre ambos tuvo lugar en 2022, en los octavos de final de la Europa League, cuando los azulgranas se impusieron por 1-2 con tantos de Pedri y Aubameyang. El gol del canario destacó por su calidad, después de deshacerse de varios rivales con una sucesión de recortes.

El encargado de impartir justicia será el italiano Marco Guida , de 45 años, que contará con la ayuda de su compatriota Marco Di Bello desde el VAR. Con una amplia trayectoria en el fútbol italiano, donde debutó en 2010, Guida es árbitro internacional desde 2014. Esta será la tercera ocasión en la que dirija un partido europeo del Barcelona, que no ha conseguido ganar en ninguno de sus dos anteriores encuentros con el colegiado italiano.

Una lluvia cae sobre Estambul en los minutos previos al encuentro. S i el césped permite que el balón circule con rapidez, puede ser un factor favorable para el estilo de juego del Barcelona.

"Todos estamos muy motivados, solo tres la han ganado en este vestuario más el míster y tenemos muchas ganas , mucha hambre . Es solo el inicio de temporada y hay muchas cosas por pasar . La final está muy lejos, pero claro que tenemos ganas de jugar la Champions y poder conquistarla ".

"Nunca he jugado aquí, pero compañeros me han dicho que es muy difícil . Los fans dicen que es una locura, así que vamos a intentar tener el balón. Normalmente nosotros tenemos el control del juego y jugamos adelante. Presionamos porque sabemos que con el balón generamos ocasiones. Va a ser una gran pelea, también sin balón; ellos tienen jugadores top de nivel mundial . Va a ser un partidazo y esperamos ganarlo ".

El brasileño es suplente esta noche. Estas son sus declaraciones en Movistar:

"Queremos seguir como hasta ahora. No se trata de hacer historia, lo importante es ganar títulos. Lo importante es seguir trabajando"

"Desde luego, los jugadores top no descansan. Sabemos cuál es la situación. Para mí y para los jugadores es muy importante jugar en Champions League. Creo que en los últimos 19 años el Barça no ha empezado como esta temporada. Eso nos da confianza".

"Sí, por eso he decidido poner a Olmo hoy. Puede controlar el balón, se trata de eso. También sabemos que tenemos que gestionar la carga de minutos. Sabemos que el siguiente partido es sábado, domingo... hay que gestionarlo".

"Va a ser difícil. Todos los partido que hemos analizado anteriormente... sabemos que nos van a presionar. Pero tenemos confianza con balón, es una de nuestras armas".

Dani Olmo tiene esta noche una oportunidad para estrenarse como goleador esta temporada. Pese a su calidad técnica y su capacidad para llegar al área , el azulgrana todavía no ha conseguido marcar ni en LaLiga ni en la Champions. Flick le da ahora la responsabilidad de jugar como referencia ofensiva ante el Galatasaray. Una ocasión para romper la sequía y reivindicarse en una posición diferente.

El FC Barcelona afronta una nueva noche europea con una visita exigente al Galatasaray. El conjunto azulgrana se desplaza a Estambul para disputar la segunda jornada de la Champions League, en un encuentro en el que buscará prolongar las buenas sensaciones de su estreno y dar otro paso adelante en la máxima competición continental. Enfrente tendrá a un rival que necesita hacerse fuerte en casa para no complicar su camino en Europa.

El ambiente del RAMS Park será uno de los grandes alicientes de un choque que promete intensidad desde el pitido inicial. La afición turca acostumbra a convertir las noches europeas en una auténtica prueba para los visitantes, por lo que el equipo de Hansi Flick tendrá que mantener la concentración y evitar errores que puedan dar alas a su adversario. El Barcelona tratará de imponer su estilo, dominar la posesión y encontrar espacios para hacer daño en el área rival.

El Barcelona busca otro triunfo en la Champions League

El conjunto azulgrana afronta esta segunda jornada con la ambición de consolidarse entre los equipos que aspiran a llegar lejos en el torneo. La exigencia de la fase liga obliga a sumar puntos desde el principio, especialmente en una competición en la que la regularidad puede marcar la diferencia a la hora de acceder directamente a las eliminatorias.

Hansi Flick quiere que su equipo mantenga la personalidad que caracteriza su propuesta futbolística. La presión adelantada, la velocidad en la circulación y la capacidad para atacar los espacios serán algunas de las armas que intentará utilizar el Barcelona para superar al conjunto turco. Sin embargo, jugar lejos de casa siempre añade dificultades, especialmente ante un adversario que tratará de aprovechar cualquier pérdida para salir rápidamente al contragolpe.

Uno de los nombres propios del encuentro será Lamine Yamal. El joven extremo representa una de las principales amenazas ofensivas del Barça gracias a su desequilibrio, su capacidad para superar rivales en el uno contra uno y su facilidad para generar ocasiones. Su actuación puede resultar determinante en un partido en el que encontrar soluciones en los últimos metros será fundamental.

El Galatasaray quiere convertir su estadio en una fortaleza

El equipo turco afronta el desafío con la intención de aprovechar el apoyo de su afición y plantar cara a uno de los grandes clubes del fútbol europeo. El Galatasaray sabe que necesitará competir con intensidad, cerrar los espacios y aprovechar sus oportunidades si quiere poner en dificultades al conjunto azulgrana.

La presencia de Victor Osimhen añade peligro a su ataque. El delantero puede marcar diferencias por su potencia, sus movimientos dentro del área y su capacidad para aprovechar los centros y los balones al espacio. Por ello, la defensa barcelonista deberá prestar especial atención a sus desmarques y evitar que reciba en situaciones favorables.

El encuentro también supondrá una prueba para medir la capacidad del Barcelona de gestionar los momentos de mayor presión. Si consigue controlar el ritmo y minimizar las pérdidas, tendrá opciones de llevar el partido a su terreno. Si el Galatasaray logra imponer la intensidad y conectar con sus delanteros, el choque puede complicarse para los visitantes.