Galatasaray 1-4 Barcelona: El Barcelona pasa de sufrir en Estambul a firmar una remontada espectacular

El Barcelona reaccionó tras el descanso para remontar al Galatasaray y terminar goleando por 1-4 en Estambul. Cancelo, Fermín, Gordon y Adeyemi lideraron la exhibición ofensiva azulgrana en una segunda parte demoledora que permite al equipo de Hansi Flick sumar su segunda victoria consecutiva en la Champions League

El conjunto azulgrana sufrió ante el empuje del equipo turco en la primera mitad, pero cambió por completo el guion tras el paso por vestuarios. Fermín, Gordon y Adeyemi culminaron la reacción de un Barcelona que suma su segunda victoria en esta Champions League.

El Barcelona se marchó de Estambul con una victoria de autoridad después de transformar un partido incómodo en una goleada. El conjunto dirigido por Hansi Flick se impuso por 1-4 al Galatasaray en un encuentro con dos caras muy distintas: una primera mitad en la que tuvo que remar contracorriente y un segundo acto en el que desató todo su potencial ofensivo para dejar sin respuesta al cuadro turco. Los azulgranas dominaron la posesión desde el inicio, instalaron su juego en campo contrario y encontraron espacios para generar peligro. Sin embargo, el control del balón no se tradujo en goles durante los primeros compases. Dani Olmo y Gordon dispusieron de buenas oportunidades, pero se toparon con un inspirado Çakir, que comenzó a erigirse en uno de los grandes protagonistas de la noche.

El Galatasaray, por su parte, demostró que no necesitaba demasiado para poner en aprietos a su rival. Con Rafa Leão como principal amenaza por la banda izquierda y Osimhen buscando los espacios, el equipo local encontró la manera de castigar los desajustes defensivos del Barcelona.

Batrakov golpea primero y Cancelo devuelve la igualdad

El partido parecía controlado por el Barcelona hasta que una transición del Galatasaray cambió el escenario. Rafa Leão aceleró por la izquierda, encontró el momento adecuado para poner el balón atrás y Batrakov conectó un disparo raso que, tras tocar en Cancelo, terminó sorprendiendo a Joan García. El 1-0 castigaba a un Barça que había llevado la iniciativa, pero al que le faltaba contundencia en las áreas.

El golpe pudo ser todavía mayor. El conjunto turco llegó a celebrar otro tanto, pero la acción quedó invalidada por fuera de juego. Joan García también tuvo que intervenir para evitar males mayores en una primera mitad en la que el Galatasaray fue creciendo con el paso de los minutos.

El Barcelona necesitaba reaccionar antes del descanso y encontró el premio gracias a Cancelo. Una acción por dentro terminó con el balón en los pies de Dani Olmo, que asistió al portugués para que este definiera con el interior, cruzando el disparo lejos del alcance de Çakir. El empate hacía justicia a la insistencia azulgrana y devolvía el partido a su punto de partida. Todavía hubo tiempo para que el guardameta local agrandara su protagonismo. Çakir respondió con dos intervenciones de mucho mérito ante Gordon y Olmo, evitando que el Barcelona se marchara al vestuario por delante en el marcador.

Fermín y Gordon desatan la tormenta azulgrana

Si el primer tiempo había dejado dudas en la definición, el Barcelona salió del descanso dispuesto a resolverlas por la vía rápida. El equipo de Flick elevó el ritmo, encontró más profundidad y comenzó a castigar los espacios que dejaba un Galatasaray cada vez más expuesto. Gordon tuvo una ocasión clarísima nada más reanudarse el encuentro. Tras una buena combinación entre Fermín y Lamine Yamal, el balón llegó al segundo palo, pero el inglés, con la portería prácticamente vacía, no acertó a rematar entre los tres palos. Fue un aviso de lo que estaba por venir. La remontada tomó forma en el minuto 50. Lamine Yamal, que había pasado más desapercibido durante la primera mitad, comenzó a marcar diferencias desde la banda. El extremo levantó la cabeza y puso un centro con rosca que Fermín López atacó con determinación para conectar un cabezazo imparable. El 1-2 premiaba el arranque fulgurante del Barcelona y cambiaba por completo la dinámica del encuentro.

Apenas tres minutos después, el conjunto azulgrana volvió a golpear. Lamine insistió en su zona de influencia, encontró una nueva vía para desequilibrar y la acción terminó en los pies de Gordon, que resolvió con un disparo raso al primer palo. El 1-3 dejaba al Galatasaray muy tocado y confirmaba que el Barcelona había encontrado la fórmula para desmontar su resistencia.

Adeyemi sentencia y Joan García también aparece

Con el partido encarrilado, Flick movió el banquillo para refrescar el ataque. Gabriel Jesus y Adeyemi entraron en escena, mientras el Galatasaray también buscaba alternativas para cambiar el rumbo. Sin embargo, los cambios no alteraron el dominio visitante. En el minuto 66 llegó el cuarto tanto. Lamine volvió a participar en una transición ofensiva y el balón acabó en Gabriel Jesus, cuyo control permitió que la pelota quedara a disposición de Adeyemi. El alemán no se lo pensó dos veces y conectó un disparo cruzado que terminó en el fondo de la red. El 1-4 prácticamente cerraba el encuentro y premiaba la eficacia azulgrana en una segunda mitad demoledora. A partir de ahí, el Barcelona pudo ampliar todavía más la diferencia. Gabriel Jesus obligó a Çakir a intervenir con un disparo dentro del área y Adeyemi volvió a disponer de una oportunidad clarísima, pero un defensor turco salvó el quinto prácticamente sobre la línea. El guardameta local, pese a los cuatro goles encajados, siguió evitando que la derrota adquiriese dimensiones mayores.

Joan García también tuvo su momento de protagonismo. El portero azulgrana respondió con una gran salida ante Sané y, poco después, ganó un mano a mano frente a Osimhen, aunque la acción del delantero nigeriano terminó señalándose en fuera de juego. Más tarde, Adeyemi desperdició otra ocasión al quedarse solo ante el guardameta turco y enviar su remate al lateral de la red. En los últimos minutos, el Barcelona administró la ventaja mediante posesiones largas y sin asumir riesgos innecesarios. El Galatasaray perdió fuelle y empezó a mostrar su frustración, hasta el punto de que Sallai vio la tarjeta amarilla por una dura entrada sobre Gabriel Jesus. El pitido final confirmó una victoria contundente para el equipo de Flick.

Ficha Técnica

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Barış Alper Yılmaz, Davinson Sánchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı; Mario Lemina, Lucas Torreira; Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leão; Victor Osimhen.

Barcelona: Joan García; João Cancelo, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon.

Cambios:

Galatasaray: Sara por Batrakov, Ugochukwu por Lemina y Sané por Akgün (58'); Sallai por Yılmaz (67'); Nhaga por Torreira (81').

Barcelona: Gabriel Jesus por Olmo y Adeyemi por Gordon (59'); Koundé por Eric García y Bernal por Pedri (73'); Gavi por Fermín (82').

Incidencias: El Galatasaray vio anulado un gol por fuera de juego durante la primera mitad. Sallai fue amonestado en los minutos finales por una dura entrada sobre Gabriel Jesus.