Bofetada sin manos de Joan Laporta al Real Madrid: "El Barça practica el mejor fútbol del mundo y hay otros equipos que están muy bien, como el PSG o el Bayern de Múnich"

El presidente azulgrana saca pecho por el buen momento de su equipo y sueña con conquistar todos los títulos en juego, pero admite que el principal objetivo de esta temporada está en la Champions, donde hoy visitan al Galatasaray

El FC Barcelona está intratable en LaLiga. Ocho victorias en ocho jornadas, 34 goles a favor y solo 7 en contra es el espectacular bagaje de un cuadro azulgrana que domina la clasificación con cinco puntos de ventaja sobre Atlético de Madrid y Real Betis. Pero es indudable que el gran sueño culé está en la Champions, donde la pasada campaña volvió a morder el polvo en cuartos de final. Para ello, el comienzo también fue brillante (5-0 sobre el Feyenoord), visitando este martes al Galatasaray turco antes de que el calendario se complique con los duelos ante el PSG y el Aston Villa.

Pero a Joan Laporta nada le asusta. Ambicioso como de costumbre, el presidente azulgrana aseguró que el Barça es candidato a ganar todos los títulos en juego "porque tenemos un equipo muy competitivo". Y no solo eso, sino "damos espectáculo", recalcó, presumiendo así del gran nivel que viene ofreciendo el bloque dirigido por Hansi Flick y su tremendo poderío ofensivo.

Pasa del Real Madrid y bromea con Vinicius

"El Barça, con toda la humildad, estamos practicando el mejor fútbol de Europa y del mundo. Hay otros equipos que están muy bien, como el PSG o el Bayern de Múnich, y también son candidatos a ganar las competiciones", aseguró, lanzando de ese modo un 'dardo' al Real Madrid, al que ni siquiera nombró. "No voy a entrar en ese tema", aseguró al respecto.

Lo que sí insistió es en lo mucho que están disfrutando los suyos. "Luego siempre salta alguna sorpresa y hay que estar atento, pero de calidad de fútbol somos los que estamos jugando mejor y dando espectáculo. Hacemos que el aficionado al fútbol y los culés se lo pasen bien; hacemos un juego que gusta", añadió.

Además, el dirigente catalán bromeó al afirmar que "si no entro con el tema Vinicius, me dejan hablar", pasando así de puntillas por la polémica expulsión del jugador brasileño en el último encuentro liguero del conjunto blanco ante el Villarreal.

Con "buenas sensaciones" en la Champions

Por otro lado, con respecto al encuentro que tendrá lugar hoy en Estambul, Laporta afirmó que "las sensaciones son buenas". "Es un partido de Champions League, que es la mejor competición de clubes del mundo, pwro venimos en un muy buen momento. Ayer hubo un entrenamiento con mucha intensidad, están muy motivados, explicó, resaltando además el buen ambiente se respira en el vestuario, que en su opinión es "la clave de todo".

"Esto lo han conseguido Flick y su equipo, y Deco y su equipo. La combinación Deco-Flick está funcionando y hay este ambiente y esta ambición, porque salga el que salga lo hace muy bien, y el que no ha salido quiere mejorar al que ha salido. La exigencia es muy alta", destacó.

Elogios a la planificación de Deco

En este sentido, además, el mandatario culé reiteró que es tan importante el trabajo que desarrolla el técnico alemán en los entrenamientos como la planificación llevada a cabo este verano por el director deportivo portugués, que ha dado como frutos los fichajes de Anthony Gordon, Rodri, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus y el meta Livakovic, además del joven Jesse Bisiwu, que se foguea en el filial.

"La voluntad es que somos candidatos a ganar todas las competiciones en las que participamos. Tenemos un equipo muy competitivo y muy compensado; Deco y su equipo han hecho un gran trabajo y tenemos una plantilla muy competitiva. Hemos empezado bien LaLiga; vendremos aquí en febrero a por la Supercopa y la Copa, y queremos ser candidatos a ganarla. Y la Champions, con la que estamos todos muy ilusionados, todo el barcelonismo: este año nos fijamos este objetivo", admitió.

No tiene dudas con el Balón de Oro: "Lamine Yamal Se lo merece"

Pero la actualidad azulgrana también pasa por el Balón de Oro que será entregado el próximo 26 de octubre en Londres, y por el que rivalizan con fuerza Lamine Yamal y Kylian Mbappé, con el permiso de Harry Kane o Dembélé. Al respecto, aunque también están nominados Rodri y Pau Cubarsí, Laporta tiene claro su favorito: "Ojalá gane el Balón de Oro Lamine, se lo merece".