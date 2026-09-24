Bisiwu, el fichaje de 8,5 millones de euros que juega en Segunda RFEF: "El Barcelona tiene un plan conmigo"

El joven extremo belga, de solo 18 años, sorprendió en verano a las órdenes de Hansi Flick, pero por ahora su sitio está en el filial azulgrana, asegurando no tener prisas en su necesario proceso de formación

Mucho se viene hablando en estos días de las dificultades financieras del FC Barcelona, pese a la mejoría trasladada desde el club a sus socios. En estos momentos, aunque el mercado de enero no es una prioridad en el Camp Nou, para poder fichar antes tendría que vender, como reconoció su vicepresidente económico, Ferran Olivé. Pero al mismo tiempo llama la atención que el pasado verano afrontase un fichaje de 8,5 millones de euros por el joven Jesse Bisiwu, de solo 18 años, que venía de jugar en la segunda división belga con el filial del Brujas (Club NXT) y posee un valor de mercado de apenas 800.000 euros según la web especializada Transfermarkt.

El 'nuevo' Dembélé

El extremo zurdo fue probado por Hansi Flick en pretemporada y llamó bastante la atención, con un doblete ante el Basilea que hizo que muchos comenzaran a compararle con el ex azulgrana Ousmane Dembélé, por sus movimientos eléctricos y su velocidad. Pero, por ahora, su sitio está en el Barça Atlètic. Cuando el balón a echado a rodar de verdad, el técnico germano ha preferido no convocar aún al futbolista de origen ghanés, aunque nacido en la ciudad belga de Leuven, y es el brasileño Juliano Belletti el que trata de pulirlo en el segundo equipo.

"Es un plan de cinco años"

De momento, Bisiwu ha partido como titular en los dos encuentros del filial culé en Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol nacional, siendo sustituido en el descanso en el segundo de ellos. Pero dada su edad, y pese al dineral que se ha pagado por su traspaso, el atacante no tiene prisas y ha desvelado cuál es el camino trazado por el Barça para su consagración en la elite. “El plan es un plan de cinco años. Creo que el club puede hacerme evolucionar. Por eso vine a Barcelona”, aseguró.

El joven talento azulgrana, que al mismo tiempo combina entrenamientos con el primer equipo para facilitar su progresión, no esconde además que de algún modo le sorprendió el interés del conjunto culé, aunque sus ojeadores llevaban tiempo siguiéndolo. “La primera vez que escuché que el Barça venía a verme estaba muy contento. Es un club de ensueño. Creo que el Barça no viene para todo el mundo”, explicó desde la concentración de la sub 21 de Bélgica en la radiotelevisión pública belga RTBF.

Sorprendido por la expectación... y por Pedri y Lamine Yamal

Bisiwu admite que su día a día ha cambiado bastante dada la repercusión del club catalán, algo que pudo comprobar desde el mismo momento en que firmó su contrato hasta 2031 y salió de las oficinas, encontrándose un buen número de aficionados pendientes de sus pasos. “Hay mucha gente que apoya al Barcelona”, afirmó, desvelando además que Pedri y Lamina Yamal son los que más le han sorprendido.

No descarta cambiar Bélgica por Ghana

De cara al futuro, además, el ex del Brujas, que se guardó además el 20% de su pase de cara a una futura venta, no descarta cambiar de rumbo en el plano internacional y jugar con la selección absoluta de Ghana, pues desde la federación de dicho país ya se están moviendo para convencerle y tratar de adelantarse a Bélgica, cuya camiseta ha vestido en 25 partidos entre las categorías sub 15, 16, 17, 18 y 19, dando ahora un nuevo salto. “En el futuro nunca se sabe, pero ahora mismo el foco está en la sub-21 y en ganar los partidos”, sentenció al respecto.