El piloto de Ducati anunció este viernes al mediodía su adiós al motociclismo una vez que concluya el GP de Valencia y las reacciones a tal decisión no se hicieron esperar desde diferentes protagonistas de la sociedad española

Marc Márquez disputará el próximo domingo su último gran premio en el circuito Ricardo Tormo de Valencia. El piloto de Ducati, que el pasado fin de semana se alzó con su octavo campeonato del mundo de MotoGP y el décimo en el total de su carrera en el motociclismo, empleó los carteles al estilo de la película 'Love Actually' para anunciar que se despediría de las motos después del GP de la Comunidad Valenciana.

Esta noticia, que ha sacudido tanto al mundo del deporte como a otros protagonistas de la sociedad española. De este modo, desde el propio presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, hasta el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han reaccionado a la noticia del adiós a las motos de Marc Márquez.

Reacciones de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo al adiós de Marc Márquez

En primer lugar, Pedro Sánchez, valoró la remontada de Marc Márquez esta temporada y recordó los 10 títulos mundiales del de Cervera: "10 títulos mundiales, una trayectoria inigualable y una remontada que demuestra que nunca hay que dejar de luchar. Tu ejemplo de superación ya forma parte de la historia de nuestro deporte. Gracias por tantas alegrías, Marc. ¡Te deseo mucha suerte!".

También, Alberto Núñez Feijóo, calificó a Marc Márquez de leyenda del motociclismo y puso en valor el hecho de que el piloto español se retire después de ser campeón: "Se retira una leyenda del motociclismo. El piloto de Cervera anuncia su adiós como solo pueden hacerlo los campeones: desde lo más alto. Deja un palmarés histórico y el ejemplo más luminoso de que siempre merece la pena volver a intentarlo. Un inmenso orgullo para los españoles", señaló en sus redes sociales. Gracias Marc Márquez por hacernos soñar".

Real Madrid y Barcelona también reaccionaron a la noticia de Marc Márquez

Desde el mundo del fútbol, tanto Real Madrid como FC Barcelona no faltaron a las palabras de admiración hacia Marc Márquez. El Real Madrid por su parte habló de reconocimiento y admiración hacia el piloto de Ducati: "Tras el anuncio de Marc Márquez de su retirada de MotoGP, el Real Madrid quiere expresar su reconocimiento, su admiración y su cariño a quien ya es uno de los más grandes deportistas españoles de la historia. Todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida para él y su familia".

El Barcelona por su parte también reconoció su admiración hacia Marc Márquez y además mostró fotos del piloto de Ducati con la camiseta blaugrana o viendo un encuentro de los culés en televisión: "Por todo el camino recorrido, por cada remontada y por no rendirte nunca. ¡Felicidades por una trayectoria histórica, Marc Márquez. Es un orgullo ver crecer a una leyenda del deporte que lleva los colores del Barça en el corazón. Gracias por hacernos vibrar en cada circuito; te deseamos mucha suerte en tu futuro".

La sorprendente reacción de Carlos Alcaraz o el mensaje de Pau Gasol

Fue especialmente llamativa la reacción de Carlos Alcaraz, que junto a sus compañeros, se enteró de la noticia del adiós de Marc Márquez a las motos en plena disputa de la Copa Davis en Bolonia. El tenista murciano no pudo esconder su sorpresa. "No, ¡qué dices!". Posteriormente, tras concluir su entrenamiento, declaró que "los grandes se retiran en lo más alto".

Otra leyenda del deporte en España como el ex jugador de baloncesto, Pau Gasol, le dedicó unas bonitas palabras a Marc Márquez: "Cuando empezaste, ya sabíamos que nos harías vivir grandes cosas, pero tu capacidad de superación, compromiso y esfuerzo han dejado una huella que va mucho más allá de tus victorias. Eres historia del deporte mundial y una inspiración para todos. ¡Enhorabuena por todo lo que has conseguido, Marc Márquez".