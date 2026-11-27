El técnico catalán sigue sin plantearse su regreso a los banquillos después de poner fin a una década en Inglaterra, mientras aprovecha su tiempo lejos del fútbol para desconectar y reflexionar sobre su futuro; aunque su nombre siempre aparece ligado al club azulgrana, su postura no deja margen a la interpretación

Pep Guardiola en su etapa como entrenador del FC Barcelona hace ya más de una década. / IMAGO

Pep Guardiola no contempla, ni por asomo, regresar al FC Barcelona﻿. El entrenador de Santpedor, referente inolvidable de la historia del club azulgrana, ha vuelto a despejar cualquier posibilidad de volver a sentarse en el banquillo del Camp Nou﻿, un lugar donde todavía conserva un enorme reconocimiento por la huella que dejó durante su etapa como técnico.

En una entrevista concedida a la revista oficial de la Bundesliga, el catalán fue preguntado por la posibilidad de regresar a alguno de los clubes que han marcado su trayectoria. Aunque no cerró completamente la puerta a volver algún día al Bayern de Múnich, sí fue contundente cuando la conversación giró hacia el equipo de sus amores. "¿Hay que volver a un club anterior? Yo, por ejemplo, no volveré al Barça".

Su respuesta se suma a otras declaraciones anteriores en las que Guardiola ya había dejado claro que no tiene intención de repetir su experiencia en el club azulgrana﻿. El técnico considera que aquella etapa pertenece al pasado y que su ciclo al frente del equipo terminó, pese a que una parte importante de la afición sigue soñando con verle de nuevo en el banquillo. "Mi etapa como entrenador del Barcelona ha acabado, no volveré a serlo"﻿, ha reiterado en diversas ocasiones.

Pep Guardiola asiste a un partido en el Palau Blaugrana. / IMAGO

Su paso por Barcelona cambió la historia del club. Guardiola conquistó dos Champions League﻿, en 2009 y 2011, y construyó un equipo temible que marcó una época y se convirtió en una referencia mundial.

La presión que terminó desgastándole

El entrenador también recordó las diferencias entre el fútbol español y el alemán, especialmente en lo que respecta a la presión mediática ﻿y la exigencia que rodea a los equipos. Guardiola siempre ha reconocido que el desgaste de su etapa en Barcelona fue importante y que vivir permanentemente bajo el foco terminó condicionando su experiencia.

En la conversación con Markus Hörwick, el técnico reflexionó sobre la manera en que se vive el fútbol en Alemania, estableciendo una comparación con España. "No os importa cómo jugar, con ganar está bien. Además sabéis disfrutar la vida más allá del fútbol, en España no hay otra cosa".

Pep Guardiola en las páginas interiores de la revista oficial de la Bundesliga. / Magazin Bundesliga

Sin fecha para volver a los banquillos

Guardiola se encuentra sin equipo después de cerrar el pasado verano su etapa en el Manchester City, donde permaneció durante una década y construyó uno de los proyectos más exitosos de la historia reciente del fútbol inglés. Su balance incluye seis títulos de Premier League, más de una veintena de trofeos y la primera Champions League de la historia del club.

Después de tantos años de exigencia, decidió tomarse un descanso. Y, por ahora, no tiene prisa por regresar. "La última vez necesité un año entero para recargar pilas, pero esta vez no sé cuánto necesitaré. No me pongo fecha".

"La última vez necesité un año entero para recargar pilas, pero esta vez no sé cuánto necesitaré. No me pongo fecha"

Durante estos meses, Guardiola ha recibido propuestas para asumir distintos proyectos, entre ellos los de varias selecciones nacionales, como Italia, Países Bajos y Estados Unidos. Sin embargo, ninguna ha conseguido convencerle para abandonar su periodo de desconexión, en el que también está aprovechando para viajar y participar en diferentes compromisos vinculados al City Football Group.

Guardiola rechazó a Italia

Guardiola también desveló que estuvo cerca de convertirse en seleccionador de Italia tras los contactos con Paolo Maldini y Leonardo. "Fue uno de los mayores honores de mi carrera que pensaran en mí para entrenar a la selección italiana", reconoció el técnico, que explicó los motivos de su negativa: "Sentí que tenía que parar. Llevaba 18 años entrenando y necesitaba más tiempo para mí".

Además, dejó una confesión que alimenta los rumores sobre su futuro: "Si me lo hubieran propuesto uno o dos años después, probablemente habría aceptado".

La comparativa de Messi con Lamine Yamal

En su reciente entrevista con Romário para el canal de YouTube '﻿Romario TV', Guardiola también habló de algunos de los grandes nombres del fútbol actual y de su experiencia compartiendo vestuario y banquillo con Leo Messi. El técnico reconoció que nunca intentó fichar al argentino cuando dirigía lejos de Barcelona, precisamente por su vinculación sentimental con el club azulgrana. "Nunca le llamé. Soy del Barça, prefería que siguiera allí".

Messi sigue siendo, para Guardiola, un futbolista difícil de comparar, aunque también destacó el potencial de Lamine Yamal, al que considera uno de los jóvenes que pueden marcar el futuro del fútbol mundial. "Creo que Lamine tiene algo distinto. Sí, es diferente este chico. Y tiene ese deseo de querer ser el mejor, que también es muy importante".

"Creo que Lamine tiene algo distinto. Sí, es diferente este chico. Y tiene ese deseo de querer ser el mejor, que también es muy importante"

Al ser preguntado por los jugadores capaces de tomar el relevo de Messi y Cristiano Ronaldo, volvió a señalar al extremo azulgrana y a Kylian Mbappé, aunque se mostró escéptico ante la dificultad de que alguno pueda mantener semejante nivel durante tantos años. "Es difícil, pero creo que Lamine es uno de ellos... y, por supuesto, Mbappé, que también lleva ya muchos años a ese nivel".

Guardiola, sin embargo, considera que igualar la trayectoria de los dos grandes referentes de las últimas décadas va mucho más allá del talento. "No sé si será posible alcanzar el nivel de Cristiano y Messi durante tantos años y ser decisivo cada tres días. Es difícil. Tendré que verlo. Ahora mismo no consigo visualizarlo, porque no es una cuestión de habilidades, no es una cuestión de la calidad que tengas. Cuando llevas tantos años, has ganado y tienes resuelta la cuestión económica... los dos querían más".

"Lo que han hecho Leo y Cristiano es un gran aprendizaje para los deportistas. No se trata de ganar durante un año, de marcar 30 o 50 goles en un año. No. Se trata de hacerlo durante 15 o 20 años, de estar durante muchos años arriba sin bajar nada el nivel. Esto es el deporte", añadió.

Defiende a Ancelotti y su trabajo con Brasil

El catalán también confesó que le quedó la espina de no haber entrenado a Neymar, al que admiraba especialmente por su talento, su personalidad y su capacidad para marcar diferencias. Y defendió a Carlo Ancelotti ante las críticas del propio Romario por su trabajo al frente de Brasil, reivindicando la necesidad de conceder tiempo a los entrenadores y recordando la enorme presión que existe en el país sudamericano. "Lo siento, Romario, sería incapaz de dudar de la capacidad de Carlo. Es imposible, porque lo conozco", respondió el catalán.

El entrenador también quiso poner en contexto la dificultad de dirigir a la selección brasileña y la enorme presión que soporta quien ocupa ese banquillo. “No es llegar aquí Carlo, Pep, Jürgen Klopp o José Mourinho y hacer que la selección pentacampeona vuelva a ser campeona del mundo en dos días. A veces hace falta más tiempo”, explicó.

Guardiola destacó especialmente la capacidad de Ancelotti para gestionar un vestuario y su inteligencia táctica. “Es un líder en la gestión del grupo. Dicen que es el número uno. Me he enfrentado a él, es muy intuitivo e inteligente en la toma de decisiones tácticas”, añadió. Eso sí, también reconoció que el fútbol no concede tiempo ilimitado a los entrenadores: “Él sabe, como yo, que si no gana, no dura”.