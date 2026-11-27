El base formará parte del accionariado del nuevo grupo empresarial que ha entrado en el conjunto catalán de la ACB, Conference Valley. Su agente Edgar Pérez, será el que vele por sus intereses dentro del consejo de administración

La figura de Ricky Rubio dentro del Joventut de Badalona es más que una leyenda en el club catalán. Pero este viernes se ha confirmado que Ricky Rubio ha dado un paso más allá para quedar vinculado casi de por vida al Joventut de Badalona tras informar el propio club badalonés de que el base formará parte del accionariado del grupo empresarial lituano Confluence Valley, nuevo propietario del club badalonés.

Los intereses de Ricky Rubio, una de las figuras más emblemáticas de la historia de la 'Penya', estarán representados por su agente, Edgar Pérez, que pasa a ser miembro del nuevo consejo de administración, en el que permanecerá el actual presidente, Juanan Morales.

Ricky Rubio entra a formar parte del accionariado del Joventut de Badalona

Los nuevos miembros del órgano directivo del Joventut de Badalona serán el consejero delegado de Confluence Valley y ex CEO de la Euroliga, Paulius Motiejunas, Eduard-Joseph Scott, director de operaciones de la Euroliga durante 15 años, y Emilis Vaitkaitis, director de operaciones del grupo lituano.

Los accionistas del Joventut de Badalona, en una junta celebrada este mismo viernes, ha aprobado con casi total unanimidad, el 99,9 por ciento de los votos, el cambio de propiedad que se anunció previamente el pasado 23 de octubre. Esta operación supone la venta de la entidad por parte de los anteriores propietarios: Scranton Enterprises, a la anteriormente citada, Confluence Valley.

El nuevo propietario del Joventut también lo es del Zalgiris Kaunas y el London Lions

El nuevo propietario del Joventut ha expresado su satisfacción por haber completado el traspaso de poderes y se ha mostrado feliz por tener la oportunidad de contribuir al futuro del club badalonés. "Estamos satisfechos de haber completado esta transacción y de tener la oportunidad de contribuir al futuro de uno de los clubes de baloncesto más distinguidos de Europa", declaró Paulius Motiejunas, consejero delegado de Confluence Valley. El nuevo propietario del Joventut de Badalona también lo es del Zalgiris Kaunas y del London Lions.

La presentación del nuevo propietario del Joventut de Badalona

Motiejunas ha destacado "las tradiciones sólidas, una academia excepcional y un potencial de crecimiento significativo" como las fortalezas del Joventut. "Vemos oportunidades para fortalecer las operaciones comerciales del club y crear las condiciones para un crecimiento continuo los próximos años", ha añadido. El próximo miércoles 9 de diciembre, se celebrará una rueda de prensa en el Olímpico de Badalona para presentar la nueva estructura de propiedad y la visión de futuro del club por parte de la misma.