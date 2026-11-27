El recinto sevillano afronta una nueva evaluación sobre el terreno, en la que se han examinado tanto sus instalaciones como los servicios, las comunicaciones y las infraestructuras de su entorno; la ciudad aspira a albergar varios partidos del torneo e incluso a entrar en la carrera por una de las 'semis' del torneo

El Estadio de La Cartuja ha recibido este viernes 27 de noviembre la visita de una delegación de la FIFA dentro de la ronda de inspecciones que el organismo internacional está llevando a cabo por las distintas candidatas a albergar partidos del Mundial de 2030, que organizarán España, Portugal y Marruecos.

Ha sido una jornada importante para las aspiraciones de Sevilla, que busca consolidarse como una de las sedes del campeonato y que incluso contempla la posibilidad de optar a una de las dos semifinales.

La FIFA vuelve a poner a prueba a La Cartuja

La visita ha tenido carácter técnico y ha contado con la participación de representantes de la FIFA, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía. Los inspectores han recorrido tanto el interior del estadio como sus alrededores, prestando atención a las instalaciones, los accesos, la seguridad, la logística y los servicios que rodean al recinto.

La evaluación no se limita al estado actual de la infraestructura. También se analizan cuestiones como la red de transporte, las conexiones con el estadio, la capacidad hotelera, las zonas de trabajo destinadas a los medios de comunicación y los planes operativos previstos para un acontecimiento de semejante dimensión.

Entre los aspectos que deberá resolver Sevilla figura la salida de vehículos después de los partidos, uno de los puntos que habitualmente genera problemas de tráfico por las dificultades para evacuar con fluidez el entorno de La Cartuja.

La delegación de la FIFA, en su visita al Estadio de la Cartuja. / RFEF

Visita también a las ciudades deportivas del Betis

La inspección ha incluido otros dos espacios vinculados al Real Betis. La delegación internacional se ha desplazado también a la Ciudad Deportiva Luis del Sol y a la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, dentro de la evaluación de las instalaciones que forman parte de la propuesta sevillana.

La presencia de los representantes de la FIFA ha coincidido, además, con la puesta a punto del césped del estadio. El terreno de juego ha sido resembrado en las últimas semanas con motivo de la llegada del invierno y se encuentra en perfectas condiciones para esta visita. El nuevo tapete tendrá su estreno oficial este sábado, a las 14:00 horas, con el encuentro entre el Betis y el Rayo Vallecano.

La Cartuja se ha convertido en la casa del conjunto verdiblanco mientras se desarrollan las obras de reconstrucción del Benito Villamarín. También es el escenario habitual de la final de la Copa del Rey.

Los delegados de la FIFA inspeccionan las gradas de La Cartuja. / RFEF

La única sede andaluza tras la caída de La Rosaleda

La importancia de esta visita es todavía mayor por el papel que ha adquirido Sevilla en la candidatura española. Tras la salida de La Rosaleda y de Riazor, La Cartuja se ha quedado como la única representante andaluza en la carrera por albergar encuentros del Mundial.

El estadio malagueño y el gallego fueron descartados por las dificultades para garantizar la financiación de sus respectivos proyectos de reforma. La RFEF planteó entonces incorporar Balaídos, en Vigo, y el Nou Mestalla, en Valencia, para cubrir las vacantes.

La Cartuja llega a esta fase con una capacidad de 70.000 espectadores, después de la remodelación finalizada en 2025, que eliminó la pista de atletismo para adaptar el recinto a las exigencias del fútbol internacional. A ello se suman las actuaciones realizadas en su entorno. En septiembre, la Junta de Andalucía destinó 575.000 euros a mejoras exteriores: 350.000 euros para infraestructuras y reparaciones, entre ellas el asfaltado de 5.100 metros cuadrados de la explanada sur, y otros 225.000 euros para trabajos de limpieza, poda y recuperación de zonas verdes.

Estadio de La Cartuja, Sevilla.

Once estadios aspiran a albergar el Mundial en España

La RFEF presentó a mediados de 2024 una primera relación de estadios candidatos, fruto de dos años de trabajo de su Comité Ejecutivo. La lista que se maneja actualmente está formada por once recintos: Anoeta (San Sebastián), Camp Nou y RCDE Stadium (Barcelona y Cornellà-El Prat), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Sevilla), Balaídos (Vigo), Metropolitano y Santiago Bernabéu (Madrid), Nueva Romareda (Zaragoza), San Mamés (Bilbao) y Nou Mestalla (Valencia).

La ronda de inspecciones de la FIFA, que ya había pasado antes por Barcelona, Zaragoza y Madrid en marzo, ha retomado su actividad durante las últimas semanas. La gira arrancó hace dos semanas en San Sebastián y ha recorrido distintas ciudades antes de llegar este jueves a Las Palmas y concluir este viernes en Sevilla. En las próximas semanas está previsto que la comitiva visite también Valencia y Vigo, aunque las fechas todavía están pendientes de concretarse.

En este proceso también se ha cerrado otra de las incógnitas territoriales: la FIFA ha descartado la pretensión del País Vasco de contar con una única sede para el torneo. La decisión definitiva sobre los estadios que albergarán los encuentros todavía no se ha hecho oficial.

El Mundial de 2030 será el del centenario de la competición y tendrá un formato especial, con España, Portugal y Marruecos como organizadores principales y tres partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay. Será, además, el segundo campeonato con 48 selecciones. La elección de la sede de la final sigue abierta, con los grandes estadios españoles y el futuro Gran Estadio Hassan II, cerca de Casablanca, entre los aspirantes.