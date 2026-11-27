El piloto italiano de Mercedes tuvo suficiente con montar compuestos blandos en los primeros entrenamientos libres de este viernes para firmar el mejor tiempo de la sesión. Sus rivales, montando el blando, fueron incapaces de superarle. Su compañero Russell fue segundo

Antonelli, a pesar de ser campeón del mundo de Fórmula 1 desde hace ya varias semanas, no baja el pistón y demuestra así el italiano que tiene hambre de seguir creciendo y el próximo año, volver a coronarse como el mejor de la parrilla. Este viernes, en los primeros entrenamientos libres del penúltimo gran premio de la temporada, Antonelli volvió a ser el más rápido.

El italiano, que fue el único que instaló su mejor tiempo con el neumático medio, contuvo el empuje de sus rivales que, a pesar de contar con un compuesto más blando, no pudieron superar su tiempo de 1:23.217, incluso a pesar de que tuvo varios sustos de contravolante o de irse largo en curvas rápidas.

Los Mercedes, con Antonelli y Russell, dominan en los primeros libres de Catar

El dominio de Antonelli fue secundado por el Mercedes de George Russell, que se quedó a una distancia prudencial de su compañero, a 0.507 segundos, pero que ejemplificó el poderío de la escudería alemana sobre el Red Bull de Isack Hadjar y Max Verstappen y los McLaren de Lando Norris y Óscar Piastri.

El desempeño del francés fue la nota positiva de la primera sesión de entrenamientos libres en el Circuito Internacional de Lusail, en la que se encontró sumamente cómodo con las especificidades de la pista catarí e incluso endosó más de tres décimas al tetracampeón del mundo, que fue sexto.

Los Ferrari, con Leclerc y Hamilton, siguen lejos de los puestos de arriba

Ferrari, inmerso en una guerra de poder interna entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton, no encontró en ningún momento el rendimiento a la pista de Lusail y se quedó a más de 1,3 segundos de la cabeza de la sesión, con el monegasco en séptima y el inglés en octava posición. El argentino Franco Colapinto (Alpine) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) tuvieron una sesión de libres aparentemente tranquila y de muchas probaturas en la que presentaron su candidatura para asaltar la zona de puntos, que fue cerrada por Arvin Lindblad (Racing Bulls) y Pierre Gasly.

La vuelta a la realidad de Carlos Sainz tras el octavo puesto de Las Vegas

Carlos Sainz, decimoctavo, volvió a la realidad tras su octavo puesto en Las Vegas y sufrió lo indecible con un Williams excesivamente nervioso en las curvas rápidas, que dejaron un pequeño susto al madrileño y una pérdida de control de su compañero, Alex Albon, que no dejó consecuencias. La acción continuará este mismo viernes con la segunda sesión de entrenamientos libres desde las 18.00 horas.