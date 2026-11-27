Lo que inicialmente parecía un contratiempo sin demasiadas consecuencias ha terminado convirtiéndose en un problema de calado para Simeone, que pierde nuevamente a una de sus referencias ofensivas para lo que resta de año natural; el Atlético se queda sin margen de maniobra en la delantera y en el mercado

Disgusto mayúsculo para Alexander Sorloth. El delantero noruego, que acababa de reencontrarse con el gol ante el Viking y empezaba a recuperar sensaciones después de una etapa complicada, estará fuera de combate varias semanas.

Aunque el propio futbolista trató de minimizar el asunto rebajando la preocupación tras el encuentro europeo, las pruebas médicas han confirmado que el percance sufrido en el Metropolitano era mucho más serio de lo que parecía inicialmente.

Un golpe que va más allá de las molestias

Sorloth tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 71 del encuentro ante el Viking después de sufrir una sobrecarga y un fuerte impacto contra el poste. El noruego terminó el partido con molestias en la pierna derecha y, aunque en un primer momento no quiso alimentar la preocupación -el propio futbolista aseguró en declaraciones a TV 2 de Noruega que lo que había sufrido era "un calambre"-, el diagnóstico posterior ha confirmado una lesión muscular que le obligará a parar.

El Atlético no ha especificado los plazos de recuperación, limitándose a comunicar que el futbolista realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio antes de reincorporarse progresivamente a la dinámica de grupo. Sin embargo, este tipo de lesiones acostumbran a requerir alrededor de tres semanas de recuperación, como mínimo, por lo que su regreso antes de la finalización del año se antoja complicado.

De esta manera, Sorloth se perderá seguro los compromisos frente a Elche, Barcelona, Betis, PSV y Valencia, además de tener muy difícil llegar al duelo contra el Celta antes del parón navideño. El exigente calendario deja a Simeone muy tocado y sin uno de sus delanteros importantes en un momento en el que el equipo no puede permitirse tropiezos.

Un regreso que se convierte en un nuevo frenazo

La mala noticia llega, además, cuando el noruego empezaba a encontrar motivos para recuperar la confianza. Después de una temporada en la que no ha terminado de asentarse como un jugador indiscutible, Sorloth había vuelto a marcar ante el Viking, estrenando por fin su cuenta goleadora y dejando atrás parte de las dudas que le acompañaban.

Su situación dentro del equipo queda entre dos aguas. El atacante ha alternado titularidades y suplencias, sin terminar de consolidarse como la primera opción ofensiva de Simeone. La lesión supone ahora otro frenazo en seco en su intento de reivindicarse y recuperar protagonismo en una plantilla en la que la competencia por los puestos de arriba es cada vez mayor.

Alexander Sorloth abandona el terreno de juego tras sentir las molestias que le tendrán varias semanas fuera. / IMAGO

El Atlético pierde, además, a su único delantero de referencia física, capaz de ofrecer alternativas mediante el juego directo, las disputas aéreas y la presencia dentro del área. Con Sorloth fuera, Simeone tendrá que repartir los esfuerzos entre Julián Alvarez y Jonathan David, sus dos principales opciones para el frente ofensivo.

El problema se extiende hasta el mercado

La lesión también tiene consecuencias de cara a la planificación de enero. Sorloth es uno de los nombres que aparece en el horizonte de una posible operación salida, especialmente por el interés que ha despertado en otros clubes y por su situación dentro de la plantilla.

Su posible venta podía ayudar al Atlético a generar recursos para reforzar otras posiciones, especialmente una defensa que necesita alternativas tanto en el lateral izquierdo como en el centro de la zaga. Sin embargo, este contratiempo paraliza, al menos temporalmente, cualquier revalorización y complica todavía más los planes de Mateu Alemany.

Simeone ya ha reclamado públicamente refuerzos para mantener al equipo en la pelea por sus objetivos. Ahora, además de las necesidades que arrastra la plantilla, tendrá que afrontar un tramo decisivo sin uno de sus atacantes.

Sin Lookman ni Sorloth