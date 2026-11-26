El punta de 22 años, que se marchó de Heliópolis sin poder reivindicarse tras la apuesta verdiblanca, causa sensación con sus espectaculares registros goleadores en Primera RFEF: "Reescribiendo su destino"

El Betis le arrebató al Sevilla el verano de 2024 el fichaje para el filial del prometedor delantero Destiny Ilahude ﻿y pagó alrededor de 200.000 euros para que fuera clave en Primera RFEF y con vistas a un futuro para la elite.

Expectativas que no se cumplieron porque en su primera campaña no logró en ningún momento hacerse con la titularidad y, a las órdenes de Arzu, siempre ejerció de revulsivo en la recta final del choque a excepción de cuatro partidos en los que sí partió de inicio.

Pobre balance en el Betis Deportivo y salida una temporada y media después

En total participó 940 minutos con un balance de cuatro goles, muy por debajo de lo esperado pero quizás acorde a las oportunidades de las que dispuso.

Destiny, en su etapa en el Betis Deportivo. / IG

Destiny, en su etapa en el Betis Deportivo. / IG

Con la llegada al banquillo de Javi Medina, que fue su padrino en el Antequera, disfrutó de protagonismo, sobre todo en el arranque de competición, pero no pudo responder con goles en un Betis Deportivo que no levantó cabeza hasta el cambio a los mandos con Dani Fragoso. De hecho, solo marcó un gol en los 16 partidos que disputó y en enero se tomó la decisión en Heliópolis de dejarlo salir a coste cero y el delantero regresó al Antequera.

En la segunda mitad del curso solo marcó tres dianas, pero su verdadera explosión estaba por llegar en El Maulí en el presente curso, cuando le ha dado la razón al Betis por apostar en su momento por su poderío físico y acierto de cara a puerta.

El futbolista de moda en Primera RFEF

No en vano, a día de hoy, se erige en uno de los futbolistas más destacados de Primera RFEF﻿, hasta el punto de que la propia organización de la categoría lo reconoce en su cuenta oficial exponiendo su balance goleador en la tercera división del fútbol español.

Y es que, a día de hoy, tras su experiencia fallida como heliopolitano, marcha como máximo goleador de Primera Federación con la espectacular cifra de ocho goles en solo 13 partidos.﻿

Un gol cada 129 minutos del "delantero total"

El pasado sábado hizo el octavo en la victoria contra el Torremolinos y, al no firmar ningún doblete, solo se ha quedado sin marcar en cinco de los choques ﻿jugados hasta la fecha, con un promedio brutal de un tanto cada 129 minutos.

En su cuenta oficial, Primera Federación lo ha tildado como "el delantero total" de la categoría y destaca cómo ha pulverizado ya sus registros anteriores, pues lleva el doble que en la 24/25 y 25/26 completas y tres más que en la 23/24, teniendo a su alcance elevar el listón hasta una cifra superlativa.

Con este nivel, todo apunta que la campaña próxima dará un salto de categoría y su valor de mercado a día de hoy asciende a 200.000 euros según Transfermarkt, lo que pagó el Betis por él en su momento.