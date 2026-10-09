Prefirió Betis antes que Sevilla, no triunfó y ahora es la sensación goleadora de Primera RFEF: "Las cosas no salieron como esperaba"

El joven delantero Destiny Ilahude ha recuperado el olfato de gol tras su regreso al Antequera CF y suma cuatro tantos en las seis primeras jornadas de liga en la Categoría de Bronce del fútbol español

Su nombre es Destiny Ilahude Enebeli, nació en Málaga hace 22 años aunque también hereda de sus padres la nacionalidad nigeriana, juega como delantero centro en el Antequera CF y está siendo uno de los grandes protagonistas en este inicio de la temporada en Primera Federación. La afición del Real Betis le recordará por el año y medio de su etapa en el filial verdiblanco, donde no le fueron nada bien las cosas, pero su arranque de la 2026/2027 está siendo espectacular: suma cuatro goles en seis jornadas y sólo ha necesitado 12 disparos a puerta para conseguirlo.

Con sólo 20 años y después de formarse en el Tiro Pichón costasoleño, Destiny brilló en el Antequera CF con cinco goles en 32 partidos (18 como titular) y llamó la atención de Miguel Calzado, que le fichó para el Betis Deportivo en el verano de 2024, adelantándose al Sevilla FC, que también quería contratarle para su cantera. Sin embargo, su primera temporada en Heliópolis estuvo lejos de las expectativas: cuatro goles en 32 partidos (sólo 5 desde el inicio) y con sólo 952 minutos.

Las sensaciones no mejoraron en la 25/26, con un gol en 722 minutos repartidos en 16 jornadas. Así, tras cinco dianas en 48 citas con el filial bético, apostó por regresar en el mercado invernal al Antequera CF y allí ha recuperado el olfalto: celebró tres tantos en 804' (16 encuentros) en la recta final del curso pasado y ha empezado lanzado esta 26/27 con otros cuatro goles en sólo seis jornadas.

Destiny explica su salida del Betis y su decisión de volver al Antequera

"En el Betis, las cosas no salieron como yo esperaba. El Antequera me dio la confianza. Decidí venir aquí porque sé que confiaban en mí y opté por volver a casa", ha explicado Destiny en una entrevista concedida al diario AS en la que ha reconocido que tuvo que elegir entre el Real Betis y el Sevilla FC: "La propuesta de futuro que tenía el Betis me convenció más y por eso me decanté por ellos".

"El Betis me ayudó bastante a crecer como jugador y como persona. No salieron las cosas como esperaba a nivel de números o de continuidad, pero son etapas que toca pasar y aprender de ellas", ha añadido el delantero hispano-nigeriano, quien tuvo palabras de elogio para su compañero Pablo García: "Como está viendo todo el mundo, es un jugador con mucho gol y con una personalidad bastante especial, pero también es una gran persona. La verdad es que tengo muy buena relación con él".

Contento por el buen inicio de curso en el Antequera, Destiny se siente en su mejor momento

"A nivel personal estoy contento por cómo ha empezado la temporada, pero eso no quita la ambición que tengo de seguir a este ritmo y de poder ayudar al equipo a cumplir sus objetivos", ha considerado el delantero del Antequera CF. "Creo que sí, es el mejor momento de mi carrera porque considero que voy madurando cada año y me encuentro mejor físicamente. Además, con la ayuda de los compañeros, todo es más fácil", ha añadido. "Me considero un jugador que suele ganar bastantes duelos; que es capaz de repetir esfuerzos, tanto para ir al espacio como para presionar; y un jugador bastante potente y físico", ha analizado Destiny, intentando describir sus características como futbolista. En este sentido, preguntado por un referente que use como espejo en el que mirarse, lo tiene claro: "Me fijo bastante en Víctor Osimhen, que también es nigeriano y que es un delantero potente, físico, rápido y con mucho gol".