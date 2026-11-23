Revivo adelantó al Elche en la segunda parte y cuando parecían tener la victoria en el bolsillo, un zapatazo de Requena puso la igualada en el marcador para repartir los puntos

Levante y Elche firmaron tablas en un derbi valenciano marcado por la necesidad de sumar y el sufrimiento hasta el último instante. Roy Revivo adelantó al conjunto ilicitano en la segunda mitad, pero Dani Requena apareció en el tramo final para evitar que los granotas se marcharan de vacío de su estadio.

El encuentro enfrentaba a dos equipos instalados en la zona de descenso, conscientes de la importancia de un resultado que podía cambiar su situación clasificatoria. El Levante, arropado por su afición, asumió desde el comienzo la iniciativa ante un Elche que buscó protegerse y aprovechar los espacios.

Los de Luís Castro salieron con mayor intensidad y trataron de llevar el peso del partido. Roger Brugué y Thiago Fernández encontraron espacios por las bandas, mientras Iván Romero se ofrecía como referencia ofensiva. Sin embargo, pese al dominio territorial y a las aproximaciones granotas, el conjunto local no consiguió transformar su superioridad en ocasiones claras.

El Elche, por su parte, fue creciendo con el paso de los minutos. El equipo de Martín Anselmi mantuvo el orden defensivo y trató de encontrar profundidad con Fer Niño y Abiel Osorio. La primera mitad concluyó sin goles, reflejo de un encuentro en el que el Levante había llevado más la iniciativa, pero sin la precisión necesaria en los metros decisivos.

Revivo golpea primero

Tras el descanso, el conjunto ilicitano dio un paso adelante. La entrada de Thomas Lemar aportó una alternativa ofensiva y el Elche comenzó a encontrar mejores vías para acercarse al área de Mathew Ryan.

El premio llegó en el minuto 61. Roy Revivo aprovechó una acción ofensiva para poner el 0-1 y silenciar momentáneamente el Ciutat de València. El gol situaba al Elche en una posición favorable: había conseguido resistir el empuje local y golpeaba en un momento clave del encuentro.

Con el marcador en contra, el Levante se volcó en busca del empate. Luís Castro movió el banquillo y los granotas aumentaron la presión, acumulando jugadores en campo contrario. El Elche intentó defender su ventaja y conservar un triunfo que habría supuesto un impulso importante en la lucha por la permanencia.

Dani Requena empata sobre la bocina

Pero el Levante no dejó de creer. Cuando el partido parecía encaminado hacia una victoria visitante, Dani Requena apareció en los últimos minutos para establecer el 1-1 y desatar la alegría de la afición granota. El tanto, que llegó prácticamente sobre la bocina, premió la insistencia del conjunto local y castigó la incapacidad ilicitana para cerrar el encuentro.

El pitido final confirmó un reparto de puntos que deja sensaciones encontradas. El Levante salvó un empate que parecía escapársele, mientras que el Elche vio cómo se le escapaba una victoria de enorme valor después de haber conseguido adelantarse.

- Ficha técnica:

Levante: Ryan; Toljan (Pérez, min.20), Mandi, Dela, Sánchez (Santos, min.55); Olasagasti, Rey (Ratkov, min.76), Requena; Brugué, Romero (Eyong, min.76), Fernández.

Elche: Dituro, Sangaré, Chust, Redondo, Revivo (Barzic, min.80); Cepeda (Morente, min.80), Morcillo, Villar (Neto, min.65), Valera; Osorio (Lemar, min.45) (Diang, min.88), Niño.

Goles: 0-1 ﻿(61') Revivo; 1-1 (88') Requena.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso. Amonestó al entrenador Luís Castro (min.28), Mandi (min.39), Fernandéz (min.52) Rey (min.70) y Requena (min. 94) por parte del Levante, y a Redondo (min.84) por parte del Elche.

Incidencias: partido correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Ciutat de València ante 18.260 espectadores.