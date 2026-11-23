"Cuando un hijo alcanza una repercusión mundial como la de Lamine, también cambia la vida de toda su familia", asegura Rocío Escandell, expresidenta de la asociación de vecinos de Rocafonda, barrio donde se crió Lamine Yamal

El éxito cosechado por Lamine Yamal ha cambiado prácticamente todo lo que le rodea. La vida del campeón del mundo con España ya no tiene nada que ver con la de aquel niño que creció en las calles de Rocafonda, en Mataró, y que soñaba con hacerse un hueco en el fútbol profesional. Ahora es una estrella mundial, uno de los grandes referentes del FC Barcelona y un fenómeno que ha traspasado las fronteras del deporte. El foco mediático, sin embargo, no solo le persigue a él. También ha alcanzado a su familia y a las personas que han formado parte de su entorno desde el principio.

De ello ha hablado Rocío Escandell, vecina de Rocafonda y expresidenta de la asociación de vecinos del barrio, en una entrevista concedida a Sport. Su testimonio, de hecho, permite conocer una perspectiva diferente respecto a su padre, el controvertido Mounir Nasraoui, quien ha vivido en primera persona el cambio que ha supuesto para la familia la irrupción de su hijo en el fútbol de élite.

Escandell recuerda que, antes de que Lamine alcanzara semejante dimensión mediática, su padre era una persona vinculada a su entorno más cercano, a sus amistades y a la vida cotidiana del barrio. Nada que ver con la exposición pública que existe ahora: "Antes de que todo esto sucediera, era una persona vinculada a sus amigos y a su vida cotidiana en el barrio".

Sobre el padre de Lamine Yamal: "Antes de que todo esto sucediera, era una persona vinculada a sus amigos y a su vida cotidiana en el barrio"

La situación, como era de esperar, ha cambiado por completo desde que el delantero del Barcelona comenzó a acaparar titulares en todo el mundo. La fama de Lamine ha terminado alcanzando también a quienes le han acompañado durante su crecimiento, hasta el punto de modificar su propia vida. Y eso no ha sido fácil de gestionar para todos. Buen ejemplo de ello es su padre Mounir: "Cuando un hijo alcanza una repercusión mundial como la de Lamine, también cambia la vida de toda su familia. De repente, todo el mundo los conoce y se interesa por ellos".

Rocafonda, el barrio que Lamine Yamal ha puesto en el mapa

La historia de Lamine Yamal está inevitablemente ligada a Rocafonda. El barrio de Mataró se ha convertido en un lugar reconocible para aficionados al fútbol de todo el planeta gracias al futbolista y a su ya famosa celebración del 304, los tres últimos dígitos del código postal de la zona.

Una seña de identidad con la que el atacante azulgrana nunca ha escondido sus orígenes y que ha terminado convirtiéndose en una de las imágenes más reconocibles de sus celebraciones. Sin embargo, Escandell quiere que no se reduzca toda la identidad de Rocafonda a la figura de una estrella del fútbol.

"Lamine demuestra que el talento puede surgir en cualquier lugar"

La expresidenta de la asociación vecinal reivindica la diversidad, la convivencia y el esfuerzo de sus habitantes. Un barrio de familias trabajadoras, pequeños comercios y jóvenes que buscan oportunidades para construir su futuro. Una realidad que, a su juicio, merece reconocimiento más allá de la repercusión internacional que ha adquirido gracias al futbolista.

"Lamine demuestra que el talento puede surgir en cualquier lugar", sostiene Rocío Escandell. Y es precisamente ahí donde el fenómeno Lamine puede dejar una huella especialmente importante. La irrupción del joven Lamine Yamal representa una referencia para los más jóvenes de la zona, que ahora pueden mirar a alguien que ha crecido en sus mismas calles y que ha conseguido alcanzar la cima del fútbol mundial. Su padre, eso sí, no acaba de hacerse a la idea de que debe cumplir con el ejemplo.