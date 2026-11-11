Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, encuentra refugio junto a una fortaleza centenaria

El padre de la estrella del Barcelona ha mostrado en sus redes sociales su afinidad por Monforte de Lemos, una localidad lucense que combina historia medieval, patrimonio monumental, gastronomía y algunos de los paisajes más reconocibles de la Ribeira Sacra

Lejos del ruido que rodea habitualmente a su hijo, Mounir Nasraoui parece haber encontrado en el interior de Galicia uno de esos lugares a los que apetece regresar. El padre de Lamine Yamal ha compartido en distintas ocasiones imágenes de sus visitas a Monforte de Lemos, una localidad de la provincia de Lugo que reúne buena parte de los atractivos que hacen especial a la Ribeira Sacra. Un destino en el que la historia, el paisaje y la gastronomía conviven a pocos pasos.

Con alrededor de 19.000 habitantes, Monforte es mucho más que una parada para quienes recorren esta zona de Galicia. Su casco antiguo, reconocido como Conjunto Histórico-Artístico en 1973, conserva huellas de diferentes etapas de su pasado y permite descubrir una ciudad que creció alrededor de uno de los conjuntos monumentales más importantes de la comarca.

La mejor forma de empezar la visita es acercarse al monte de San Vicente, donde se encuentra el origen histórico de la localidad. Allí sobresale la Torre del Homenaje, vestigio del antiguo castillo medieval y una de las imágenes más reconocibles de Monforte. Se puede acceder a sus almenas y contemplar desde lo alto el valle de Lemos y el entorno natural de la Ribeira Sacra.

Torre del Homenaje / ED

El conjunto se completa con el Palacio de los Condes de Lemos, levantado en el siglo XVI y reconstruido después de sufrir un incendio en el XVII, y el monasterio de San Vicente do Pino, cuyos orígenes se remontan al siglo X. Parte de este complejo histórico tiene hoy una nueva vida como Parador de Turismo, una opción para alojarse en un entorno marcado por siglos de historia.

A poca distancia se encuentra otro de los grandes reclamos patrimoniales de la ciudad: el Colegio de Nuestra Señora de la Antigua. Su imponente arquitectura herreriana le ha valido el sobrenombre de "Escorial gallego". Impulsado por el cardenal Rodrigo de Castro a finales del siglo XVI, alberga una iglesia, un gran claustro y una colección artística en la que figuran obras de El Greco y Andrea del Sarto. Su monumental escalera de piedra y el retablo de nogal son dos de los elementos más llamativos del edificio.

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, en Galicia / Instagram

La visita también tiene un recorrido más tranquilo junto al río Cabe. El Puente Viejo es uno de los puntos más fotografiados de Monforte y permite pasear por las zonas verdes que acompañan al cauce. Incluso es posible contemplar la localidad desde otra perspectiva alquilando pequeñas embarcaciones para navegar por el río.

Pero la ciudad también funciona como puerta de entrada a la cultura del vino de la Ribeira Sacra. El Centro do Viño ofrece una aproximación a las cinco subzonas de la denominación de origen y permite conocer de cerca la viticultura heroica, característica de los viñedos dispuestos en pronunciadas laderas. Las catas y la gastronomía local completan una experiencia en la que tienen cabida los vinos de la comarca, las carnes gallegas, los embutidos, los pescados de río y el pulpo.

Pazo de Tor / ED

Quienes dispongan de más tiempo pueden acercarse al Pazo de Tor, una residencia señorial del siglo XVIII construida sobre un antiguo asentamiento medieval y que conserva buena parte de su mobiliario original. También merece la pena adentrarse en otros rincones de la Ribeira Sacra, con sus miradores sobre los cañones del Sil, sus rutas de senderismo y los recorridos fluviales.

Un patrimonio que explica el atractivo de Monforte de Lemos y que ayuda a entender por qué Mounir Nasraoui ha convertido esta localidad lucense en una de sus paradas habituales cuando visita Galicia.