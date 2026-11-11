El Como aclara el futuro inmediato de Jacobo Ramón ante el interés del Real Madrid y presume con Nizo Paz

El director deportivo del club italiano asegura que el central, citado por Luis de la Fuente para la selección española, seguirá a las órdenes de Cesc Fàbregas al menos hasta final de temporada

A sus 21 años, Jacobo Ramón ha dejado de ser una joven promesa para convertirse en toda una realidad. El central, de 196 centímetros de altura, es uno de los baluartes del Como que dirige Cesc Fábregas, con el que el pasado mes se estrenó como goleador en Champions en el 4-1 sobre el Manchester United. Un salto tremendo para un futbolista que hace solo dos años jugaba en el Real Madrid Castilla y se ha convertido en una de las grandes novedades de Luis de la Fuente para la selección española.

Los números de Jacobo Ramón

Ya la pasada campaña, su primera en Italia, disputó 37 partidos y anotó dos tantos, mientras que en la actual ha sido titular en 14 de los 15 choques oficiales disputados por su equipo y ha jugado completos 13 de ellos, firmando otros dos tantos en la Serie A﻿. La vida le ha cambiado en un abrir y cerrar de ojos, pues hace solo tres cursos jugaba en la Youth League con el conjunto blanco junto a su hoy compañero Nico Paz. Y pocos dudan de que el próximo verano estará de vuelta en el Santiago Bernabéu, pese al interés de la Premier League.

La opción de recompra del Real Madrid

El zaguero madrileño ya tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo del Real Madrid, con el que llegó a jugar seis partidos, viendo también portería en LaLiga ante el Mallorca para darle triunfo a los blancos en el minuto 95 (2-1). Tras ello, la entidad que presidente Florentino Pérez decidió traspasarlo en el verano de 2025, a cambio de 2,5 millones de euros más bonus﻿. Pero desde el club blanco no lo pierden de vista. No solo porque conserven el 50% de su pase de cara a una futura venta, sino porque aún puede recomprarlo en los dos próximos mercados de verano por 9 y 10 millones, respectivamente, tras rechazar hacerlo por 8 en la última ventana de transferencias.

"En su momento, hablaremos y encontraremos la mejor solución"

Al respecto, el director deportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha dejado en el aire su futuro, pero lo que sí ha confirmado es que no cambiará de aires en el próximo mercado de enero. "El Madrid no nos ha dado ninguna indicación sobre Jacobo Ramón", explicó en Calciomercato, para añadir: "El Real Madrid bromeó sobre Jacobo cuando fuimos a negociar por Nico Paz﻿. Hemos estado siguiendo su situación y estamos hablando de un jugador extraordinario que sin duda se quedará con nosotros toda la temporada. ﻿Todavía es demasiado pronto para saber qué le depara el futuro. En su momento, hablaremos y encontraremos la mejor solución ﻿para Jacobo y para ambos clubes", explicó en Calciomercato.

Jacobo Ramón, jugador del Como / Imago. / Imago

Mientras, Jacobo Ramón no piensa a día de hoy en un posible regreso a la 'casa blanca' y está centrado en seguir creciendo en el Como, con el que tiene contrato hasta 2030. "No pienso en eso. Estamos en noviembre y queda mucho por delante﻿. Estoy muy centrado en el día a día con el Como, es una temporada histórica para el club", señaló días atrás en una entrevista en el diario As.

La situación de Nico Paz: "Sería una venta importante"

Por otro lado, Ludi se refirió la situación de Nico Paz, muy diferente a la de su compañero, pues en su caso el Real Madrid solo puede comprarlo el próximo verano por 80 millones de euros, fijando el Como su precio a partir de esa ventana de transferencias. "Lo digo en broma, pero cada año, entre noviembre y marzo, también se rumoreaba que Nico Paz debería fichar por el Real Madrid. Al final, tenemos la suerte de seguir contando con nosotros. Hicimos una buena operación, porque ahora Nico Paz es jugador del Como al cien por cien. Dicho esto, el Real Madrid tiene una opción de recompra ﻿hasta una fecha determinada durante el mercado de fichajes. En ese caso, sería una venta que respaldaría nuestro trabajo y sería importante ﻿para el club", sentenció.