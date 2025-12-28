La Premier League acecha a Jacobo Ramón y el Real Madrid permanece atento

Cuatro clubes ingleses ya han preguntado por el central del Como, que se ha convertido en un fijo en la Serie A mientras el Madrid conserva una opción de recompra cercana a los 8 millones

Jacobo Ramón se ha convertido en uno de los nombres propios del fútbol italiano esta temporada. El central español, que firmó por el Como el pasado verano, ha pasado en pocos meses de ser una apuesta de futuro a consolidarse como una realidad en la Serie A. Su crecimiento no ha pasado desapercibido y, según se puede leer en AS, cuatro clubes de la Premier League ya han preguntado por su situación de cara al próximo verano.

El escenario es claro. Jacobo tiene contrato con el Como hasta 2030 y el club italiano no tiene ninguna necesidad de vender a corto plazo. Cualquier operación deberá ser importante tanto a nivel económico como deportivo. Además, en la ecuación aparece un actor clave: el Real Madrid, que conserva el 50% de sus derechos y una opción de recompra que ronda los 8 millones de euros.

Un fijo en el Como de Cesc

Más allá del ruido de mercado, los números sostienen el interés. Jacobo Ramón es, a día de hoy, el defensa con más minutos del Como. Ha disputado 1.258 minutos, superando a jugadores con experiencia contrastada como Diego Carlos o Kempf, y también a los laterales titulares. Para el cuerpo técnico se ha vuelto indiscutible.

Su perfil explica buena parte del impacto. Con 1,96 metros de altura, Jacobo combina potencia física con una notable salida de balón, algo muy valorado en un equipo que quiere construir desde atrás. Además, ha añadido gol a su repertorio, con dos tantos ya esta temporada, el último de ellos ante el Lecce, confirmando su amenaza en acciones a balón parado.

El rendimiento individual acompaña a los datos colectivos. En su último partido completó más de 60 acciones con balón, superó el 90% de acierto en el pase y ganó todos los duelos defensivos que afrontó. Un nivel que ha comenzado a generar informes positivos en Inglaterra.

Inglaterra toma nota… pero sin prisas

Los contactos desde la Premier han sido, por ahora, exploratorios. Ninguno de los clubes contempla un movimiento en invierno y el propio jugador tiene claro que su prioridad es terminar la temporada en Italia. Jacobo está cómodo, se siente importante y considera que la continuidad es clave en esta fase de su carrera.

A medio plazo, escuchar ofertas en verano entra dentro de lo natural. La Premier ofrece visibilidad, competitividad y un escaparate global, pero no es el único factor en juego.

El sueño sigue siendo blanco

Pese al interés extranjero, el objetivo de Jacobo Ramón no ha cambiado. Su gran sueño sigue siendo regresar algún día al Real Madrid. “Quiero demostrar quién es Jacobo Ramón y luchar por tener nivel Real Madrid”, confesó recientemente en una entrevista al propio Diario AS. En Valdebebas siguen de cerca su evolución y conocen de primera mano que la opción de recompra les permite mantener el control sobre su futuro.