David Ferrer, capitán español de Copa Davis: "Creo que Alcaraz se dejó ganar por respeto contra mí cuando él tenía 14 años. Me explotaba la cabeza porque era como Nadal"

El capitán de Copa Davis, que se despide este año, recuerda cómo conoció a Alcaraz en un entrenamiento promovido por su representante

España se jugará en dos semanas alcanzar un título que se le resiste desde hace casi una década: la Copa Davis. Será el último servicio de un David Ferrer que deja el equipo español para meterse de lleno en el circuito el próximo año como entrenador de Casper Ruud.

El alicantino tratará de despedirse a lo grande después de que el pasado año se quedara a las puertas del título tras perder en la final ante Italia. Se trata de un trofeo muy querido para él. No en vano, lo ganó en tres ocasiones como jugador (2008, 2009 y 2011) y fue finalista en 2012.

Para Carlos Alcaraz, en cambio, sería su primer trofeo y es uno de los objetivos que se marcó para el final de temporada tras caer en Shanghai. Dijo que le quedaban cuatro torneos que nunca había ganado y que quería coronarse en algunos de ellos. Y, de momento, lleva dos de dos en Viena y París.

Ferrer no ha podido contar todas las veces que hubiera querido con Carlos Alcaraz durante estos años en los que ostentado la capitanía del equipo español. Un jugador al que siempre ha elogiado y cuya pista sigue, incluso, mucho antes de que diera el salto a la fama.

Con 14 años, Carlos Alcaraz ya asombraba

En 2017, cuando David Ferrer estaba aún en activo y estaba realizando la pretemporada para el que a la postre sería su penúltimo año como profesional -se retiró en mayo de 2019-, su representante, Albert Molina, le pidió que se entrenase con un joven al que había empezado también a representar y del que ya se hablaba como una estrella en ciernes. Se trataba, obviamente, de Carlos Alcaraz.

David Ferrer y Albert Molina, su agente y el de Alcaraz / Imago

Aceptó la petición, pero pidió que fue una sesión exigente y no una pachanga, ya que necesitaba ritmo para la temporada que estaba a punto de empezar. El tenista murciano se trasladó a Jávea, el pueblo de Ferrer, y allí tuvo lugar el encuentro.

Nueve años después, Ferrer aún se acuerda de lo que pudo vivir in situ. "Empezamos a entrenar y yo le apretaba y la primera me la aguantaba, la segunda también y la tercera me la aceleraba... Me explotaba la cabeza porque era como Nadal", reconoce el hoy capitán de Copa Davis.

Alcaraz no le ganó a Ferrer "por respeto"

Tras ver que, con apenas 14 años, era capaz de aguantar el peloteo de uno de los mejores tenistas del mundo, se probaron con unos puntos y ahí lo que descubrió fue la magia de Alcaraz que todos conocemos. "Él tenía 14 años y jugamos un súper tie-break y gané 10-8, pero yo creo que se dejó ganar por respeto. Te juro que estuvo a punto de ganarme", afirma David Ferrer.

Luego, ya lo ha podido disfrutar con aficionado español y como capitán, algo que hará por última vez en dos semanas. "He visto a Carlos hacer cosas que... bueno, no voy a nombrar, pero desde luego yo no las hacía a su edad, ni tampoco otros jugadores muy importantes del tenis español", añade Ferrer, que a partir de enero tendrá que empezar a pensar cómo contrarrestar esas cualidades cuando se enfrente a su pupilo Casper Ruud.